José Antonio, 29 años, vive en una furgoneta cobrando 1.300 euros al mes: "Te cambia el estilo de vida"

La crisis del acceso a la vivienda sigue golpeando con fuerza, y apunta directamente a los jóvenes que buscan independizarse. Los altos precios para alquilar o comprar una casa obligan a muchos de ellos a vivir con los padres, abuelos, compartir piso con amigos, o incluso buscar otras alternativas más originales. Es el caso de José Antonio, que, en declaraciones recogidas por la web de Antena 3, un joven de 29 años que ha decidido dar un giro radical a su vida: mudarse a su furgoneta.

Tal y como recoge el medio de comunicación, funcionario de profesión y con un sueldo mensual de 1.300 euros, él mismo explica que ese sueldo le permitía, "como mucho", alquilar una habitación compartida. De hecho, Durante un tiempo estuvo destinado laboralmente en Murcia, donde convivía con tres personas más.

José Antonio relata que la idea de buscar una alternativa surgió durante un viaje de 20 días por el norte de España, donde se alojó improvisando un dormitorio dentro de su coche. En su interior, instaló un colchón. La experiencia le ofreció "una inesperada sensación de libertad". Fue entonces cuando comenzó a plantearse la posibilidad de vivir de esta forma.

Inmediatamente después de regresar, tomó finalmente la decisión: comprar una furgoneta, customizarla y convertirla en su hogar. En la actualidad, vive felizmente en su vehículo. Cuenta que tiene lo necesario para vivir, con una pequeña cocina donde se prepara sus comidas, y una ducha exterior con un termo y una cama.

En este momento, el protagonista reside en la provincia de Cádiz, ya que su furgoneta le permite algo más que una vivienda tradicional: movilidad. "Hay días que elijo despertarme viendo la montaña y otros la playa", cuenta. "Es una vida muy distinta, te cambia el estilo de vida", confiesa.

Además, gracias al nuevo cambio puede compartir su original forma de vivir en redes sociales, donde, tal y como avanza el canal de televisión, muestra rutinas, consejos y reflexiones. Lo hace con un objetivo claro: inspirar a otros jóvenes y, al mismo tiempo, poner en práctica lo que estudia, ya que cursa marketing a la vez que trabaja.