José Elías, rotundo sobre tener una segunda residencia: "Era una gilipollez"

Para muchos, tener una segunda vivienda es sinónimo de lujo, aunque no para todos. El empresario José Elías, presidente de Audaz Renovables, ha explicado en un pódcast (The Wild Project) por qué él no es partidario de esta idea. "Yo tengo una única casa porque llegué a la conclusión de que tener una segunda residencia era una gilipollez", afirma.

"Yo, cuando quiero ir, voy y pago el hotel", agrega el emprendedor, que prefiere optar por la hostelería en vez de comprarse otra cosa, aunque le guste mucho. "Me encanta Andorra, me encanta Formentera... Me he propuesto estos 10 o 15 años viajar como un cabrón con mi familia".

Uno de los motivos por los que dice eso es porque, según explica, así puede destinar más dinero en arreglar su casa y en mejorarla. "Es chula, sí. Tengo cine, una piscina de 50 metros... tiene unos 500 metros cuadrados. Me compré una finca de 41 hectáreas", explica.

"Yo me separé, tengo mis hijos y mi novia y hago ahora tres viajes al año, pero digo, '¿para qué voy a tener una segunda residencia? Yo ya tengo mi casa'", sentencia finalmente. Su decisión no es única, de hecho muchos aconsejan tomar este camino debido a los riesgos financieros, como los gastos fijos o el sobreendeudamiento u otras complicaciones que lleva una segunda vivienda.