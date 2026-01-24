Jordi, conductor de autobuses con 15 años de experiencia, habla sin tapujos sobre la educación de los pasajeros: "Tu vida está en mis manos y ni me das los buenos días"

¿Cuántas veces usas el autobús a la semana? Ya sea para ir al trabajo, al gimnasio, a visitar algún familiar o amigo en otra ciudad e incluso para conocer algún lugar de manera vacacional, el autobús es un método de transporte muy común en la sociedad española.

Según el informe más reciente publicado por Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 508,7 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en noviembre del 2025. Además, el transporte urbano fue aprovechado por más de 318,7 millones en dicho mes.

La importancia de los buenos modales y la empatía

Jordi es un experimentado conductor de autobuses con más de 15 años en la industria. Durante una reciente entrevista con el empresario y creador de contenido Mario Comaz ha hablado para los micrófonos de Rutas Del Éxito sobre su trayectoria profesional y su percepción de la misma.

¿Cuándo fue la última vez que le dijiste buenos días al conductor? En dicho espacio dedicado a tratar temas relacionados con el sector del transporte en España, el conductor enfatiza sobre la falta de empatía y buenos modales que carece su área de profesión, sobre todo por parte de los usuarios.

"El trato de la gente desde unos años para aquí es complicado, hay muy poca persona amable. Que sea empático con el tío que le está llevando a ver a su familia, el tío que te está llevando de vacaciones, ¿por qué te tienes que amargar tú y amargar al que te está llevando?", comenta Jordi.

"De 120 personas, solamente 6 te saludan y te dicen buenos días", puntualiza el conductor. Además, sostiene que su labor conlleva una responsabilidad enorme y para desempeñarla correctamente debe sentirse con calma. "Al fin y al cabo, si yo no estoy tranquilo y sereno, tu vida está en mis manos", declara el conductor.

Finalmente, habla sobre los peligros que representa la carretera, "Yo el año pasado perdí un compañero de trabajo, sales a la carretera y viene uno que no va en condiciones y se te lleva por delante", concluye Jordi.