Juan Carlos Vázquez, ferretero desde hace 30 años: "Somos las farmacias del hogar, todas las casas deberían tener un kit con destornillador, martillo y alicates"

¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a una chapuza inesperada en casa? Un grifo que gotea, la cisterna que no traga, una humedad repentina o un enchufe que hace cortocircuito son escenarios clásicos de nuestro día a día. Sin embargo, a la hora de la verdad, y cuando cunde el pánico, muy pocos cuentan con las herramientas necesarias en el cajón para solucionar estos imprevistos y salir del paso.

Para reivindicar la importancia de estar prevenidos, Juan Carlos Vázquez, un ferretero que lleva 30 años al pie del cañón detrás del mostrador, ha pasado por los micrófonos del programa nocturno El Faro de la Cadena SER. Allí ha querido subrayar el rol absolutamente vital que juegan estos pequeños comercios en nuestra sociedad.

Para el experto, la ferretería de toda la vida es un refugio que perdurará en el tiempo y que no se verá amenazado por la frenética evolución de la tecnología o la inteligencia artificial. "Somos las farmacias del hogar. Nosotros no vamos a desaparecer como tal. Tú ves cómo van cambiando los negocios de barrio, pero las ferreterías siempre estamos ahí. Siempre hay una en tu barrio", declara con orgullo.

El 'kit' de primeros auxilios y la eterna duda del tornillo

El especialista tiene clarísimo cuáles son los artículos que no pueden faltar en ningún piso para evitar llamar al seguro a la primera de cambio. “Todas las casas deberían tener un kit con destornillador, martillo y alicates”, complementa.

Además, el ferretero aprovecha para zanjar una de las dudas más simples pero más recurrentes con las que se topa a diario: la diferencia entre un tornillo y una tuerca. Aunque parezca de perogrullo, hay quien todavía se hace un lío.

“El tornillo es lo que utilizamos para apretar, o sea, tiene una cabeza que puede ser ya de estrella, plana, de Torx o de llave Allen. Luego, la tuerca es lo que va roscado entre tornillo”, detalla.

A pesar de que ambas piezas suelen ir de la mano, a nivel comercial hay un claro ganador en los cajones de su tienda. “El producto más vendido de una ferretería y que más hay en cantidad son los tornillos, más que las tuercas”, concluye.