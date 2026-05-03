Juanra Bonet recuerda su primer trabajo antes de la televisión: "Aparecía Indiana Jones peleándose con unos nazis"  

El presentador Juanra Bonet, conocido por formatos como Caiga quien caiga (Telecinco) o ¡Boom! (Antena 3), pasó esta semana por La Ventana, de la Cadena SER, donde hizo un repaso a su trayectoria personal y profesional.

Antes de llegar a la televisión, el comunicador catalán tuvo varios trabajos. El primero de ellos, recordó en el espacio de Carles Francino, fue en un restaurante temático de pollos asados en Barcelona.

"Se llamaba Harrison Foc, F‑O‑C", contó Bonet. Pero lo más sorprendente no era el nombre, pues lo que lo convertía en un restaurante "temático" no era el pollo asado, sino la decoración y la experiencia que ofrecía a los clientes.

"Estaba todo decorado con fotos de Harrison Ford", contó el presentador en La Ventana. Según Bonet, mientras los clientes degustaban el pollo con patatas, el restaurante ofrecía un espectáculo inspirado en la película Indiana Jones, protagonizada por el actor estadounidense.

"Me tocó hacer lo de la espada"

"De repente se escuchaba una pelea lejana que entraba en el restaurante, y aparecía Indiana Jones peleándose con unos nazis", explicó justo antes de desvelar cuál era su función en aquella curiosa performance.

"A mí me tocó hacer lo de la espada", explicó, refiriéndose a una escena de Indiana Jones: En busca del arca perdida en la que un espadachín desafía al protagonista mientras hace diferentes movimientos con su espada. Indiana Jones no lo piensa dos veces, y le fulmina de un disparo.

Para recrearlo, Bonet ha contado que se colocaba al fondo del local y con el rostro completamente cubierto, porque, tal como contó entre risas, "tenía una cara de crío que no me aguantaba".

"La gente seguía comiendo su pollo con patatas", aseguró, para seguidamente desvelar cuánto ganaba en aquel trabajo. "Me pagaban 2.500 pesetas y me daban la cena", que en caso de trabajar viernes y sábado la cantidad ascendía a "5.000 pelas".