De boomers a millennials y zetas: 10 portadas de 'El País' que marcaron a las distintas generaciones de españoles

El País lleva retratando la historia de España y del mundo desde hace 50 años: estas son las portadas que marcaron a varias generaciones

El País cumple medio siglo de historia y 50 años dan para mucho. En sus portadas se han retratado acontecimientos que han modulado el mundo (y a España) hasta hoy día. Desde el golpe de Estado de 1981, pasando por los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 a la pandemia global de coronavirus en 2020.

En ese lapso de cinco décadas han sido ya varias las generaciones que han podido conocer la actualidad en las páginas de El País. Los hijos del baby boom, los boomers que nacieron entre mediados de los 40 y finales de los 60; la generación X que vivió los primeros compases de la cultura pop en los 80; los millennials que navegaron los últimos compases del siglo XX...

Pero también la generación Z o centennials, sobre la que tantos ríos de tinta corren: que si la gran renuncia, que si no transigen ya con ciertas culturas laborales, que si TikTok. También los zeta han podido ver el mundo cambiar desde las portadas de El País. Y no solo ellos: aunque muchos todavía estén escolarizados, hay ediciones del periódico que ya apelan a nuevas generaciones.

El demógrafo Mark McCrindle ha acuñado los términos generación alfa y beta: los alfa son nacidos a partir del 2010: los más mayores en dos años podrán votar y echarán la vista atrás para ver qué portadas marcaron su historia. Cada generación tiene la suya. Esta es la selección que El HuffPost ha preparado para recordar las primeras planas que marcaron a todas estas generaciones de españoles.

¡Quieto todo el mundo! Las portadas que marcaron a los boomers

Las portadas de El País que marcaron a la generación boomer El HuffPost

Muchas portadas de El País marcarían a esta generación. Desde su primera edición, con el titular El reconocimiento de los partidos políticos, condición especial para la integración en Europa (4/5/1976) a la del fin del muro de Berlín (Desaparece el muro de Berlín, último símbolo de la guerra fría, 9/11/1989).

Pero dos han sido las portadas que realmente marcaron a los boomers: aquella del golpe de Estado de Tejero el 23F, con el ya famoso El País, con la Constitución (23/2/1981), y la aplastante victoria que el PSOE de Felipe González protagonizó en el 82: El Partido Socialista, con 201 escaños, consigue la mayoría absoluta para gobernar la nación (29/10/1982).

Terror, pero también conquistas sociales: El País de la generación X

El cambio de milenio trajo noticias que marcarían un mundo en el que la generación X se abría paso El HuffPost

Son muchas las portadas de El País que impactarían en una generación que por entonces se abría paso en el mercado laboral. Desde la integración europea a la llegada del euro, los X vieron impactados cómo el terrible atentado del 11 de marzo de 2004 segó 192 vidas en los trenes de Atocha.

Dos portadas sobresalen sobre el resto. Por un lado, América, atacada. Máxima alerta mundial (11/9/2001). La edición especial vespertina que el diario publicó en la misma jornada. Al día siguiente, El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Otra portada marcó a los españoles de entonces, pocos años después: El matrimonio homosexual logra el respaldo del Congreso (22/4/2005).

Los millennials indignados y el fin del bipartidismo

Varias portadas de El País que marcaron a la generación millennial

Cambiaba España y cambiaba el mundo ya con los millennials alcanzando la mayoría de edad. De ello daba cuenta una portada encabezada por La mayor quiebra de la historia pone en jaque el sistema bancario de Wall Street (16/9/2008), u otra con aquel Rescate a España (10/6/2012) de cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy asumió la intervención europea para sanear el sistema bancario español.

Fueron tiempos de seguir con ansiedad la evolución de la prima de riesgo, pero también del despertar de los indignados. Los indignados salen a la calle (16/5/2011) es el pie de la foto de la edición que se publicó en el nacimiento del 15-M. Tres años después Podemos irrumpía en Europa (y en escena) y El País lo contaba en su portada con su Gana el PP, pierde el bipartidismo (26/5/2014).

La generación Z, atravesada por el nuevo orden mundial

Ya más contemporizado, El País ha seguido contando los grandes acontecimientos que han forjado a los centennials El HuffPost

Echar la vista atrás permite comprobar cómo de vertiginoso es el acontecer de la historia. Los centennials que hagan este ejercicio verán cómo se configuraba un mundo en el que el terror volvía a ser global (Matanza en París, 14/11/2015, por el atentado de Bataclan) y España parecía no tener arreglo (El Gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal, 2/10/2017, con las agresiones policiales a independentistas en Cataluña).

Las dos portadas que más marcaron a la generación son, quizá, las que explican mejor lo contemporáneo. La victoria de Trump con Obama y Clinton invocan la democracia ante Trump (10/11/2016) y la primera moción de censura en la historia de la democracia que prosperaba, Sánchez se asegura los votos para ser presidente (1/6/2018).

Del COVID a la guerra: qué recordarán los alfa

La actualidad ya está atravesando a los jóvenes de la generación alfa y estas son las portadas de El País que lo reflejan El HuffPost

Muchos alfa todavía están escolarizados pero algunos de ellos alcanzarán la mayoría de edad dentro de dos años. ¿Qué recordarán de esta época? Algún vistazo a la app de El País o al kiosko, seguro: ya hay titulares alertando de lo que se viene con Sobrevivir al clima extremo (23/4/2023) o Europa se prepara ya para un escenario de guerra (3/4/2024).

Las que más han marcado a la generación alfa, sin duda, son dos portadas que también marcaron a otras tantas generaciones: El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 días (14/3/2020), por el estallido de la pandemia del coronavirus; y Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania (25/2/2022), cuando la guerra volvió a Europa.

Un futuro por escribir para la generación beta

¿Qué portadas de El País marcarán a la generación beta? El HuffPost

El demógrafo Mark McCrindle acuñó el término generación beta para referirse a aquella generación que ha comenzado a nacer en 2025. Son, hoy, recién nacidos. Pero una portada de enero del año pasado de El País ya era alentadora: Hacia un nuevo orden mundial (5/1/2025), El gran apagón (28/1/2025), un reportaje desde dentro de Gaza con un escalofriante titular, "¿Por qué nos matan de hambre?" (27/7/2025).

Seguramente haya muchas más portadas que marcarán a esta nueva generación por escribir. Algunas podrán ser titulares más o menos inquietantes, a la luz de cómo evoluciona el conflicto en Oriente Medio, a la vista de lo que Trump quiera hacer con Groenlandia (y Europa), o el papel que pueda desempeñar China a nivel geopolítico a corto y medio plazo. Guerras, cambio climático, agua, inteligencia artificial...

La única certeza es que El País seguirá lanzando portadas que pasarán a formar parte de la memoria colectiva.