Va a un restaurante mexicano, con nombre mexicano, y se queja de que solo hay comida mexicana: "Lo que hay que ver"

La siguiente historia es de no creer. En ocasiones, las reseñas a restaurantes dan cuenta de situaciones insólitas vividas en establecimientos, pero hay algunas que son totalmente surrealistas, tanto por su contenido como por lo que describen.

Esta, sin duda, es una de ellas. "Fui a tomar vermú y 'solo tienen comida para mejicana'", comenta un cliente, valorando así negativamente su experiencia en un restaurante que, por su nombre -El Villa México- deja bien claro que la comida que sirve es típica del país latinoamericano.

"Una pena, yo al mediodía prefiero gambas o calamares a nachos con guacamole. Pero ellos saben más que yo", añade el cliente en cuestión. La respuesta del restaurante El Villa México no ha podido ser más certera.

"Pena por qué? Hay 150 bares en Huesca para comer gambas y calamares a la romana, como indica nuestro nombre 'El Villa México' nosotros somos un restaurante de comida mexicana, no tenemos ninguna obligación de vender gambasya y calamares, no obstante gracias por la visita", explica el establecimiento a modo de réplica.

La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido esta reseña en una publicación que ya supera los 5.000 'me gusta'. Además, tiene decenas de comentarios de usuarios que no dan crédito por lo surrealista de la situación.

"Me he dedicado durante cuarenta y siete años a la hostelería y hay ocasiones en las que pienso en crear una cuenta para explicar mis vivencias, porque la verdad cada vez estoy más convencido de que en este país se cosechan más gilipollas que aceitunas", dice uno de ellos.

"Ayer fui a una pescadería y no vendían entrecots de ternera… pues qué pena", ironiza otro usuario al hilo de la reseña descrita anteriormente. "Ayer fui a una floristería a por un ramo de churros y me dijeron que ahí no hacían de eso. Bochornoso", replica otro en la misma línea.