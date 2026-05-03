Hacienda garantizará intérprete gratuito de lengua de signos en la declaración de la renta tras la lucha de José, docente sordo de Granada 

Un docente sordo de Granada ha logrado que las personas en su situación puedan disfrutar de un servicio de traducción a la hora de realizar la declaración de la renta.

La declaración de la renta cambia desde este año para miles de personas con discapacidad auditiva en España. La Agencia Tributaria garantizará un servicio gratuito de interpretación en lengua de signos, tanto presencial como remoto, tras años de reclamaciones lideradas por un docente de Granada que ha convertido su caso en una victoria colectiva.

Se llama José Pérez y lleva desde 2020 insistiendo en lo mismo: hacer la renta en igualdad de condiciones no es un favor, es un derecho. Ahora, con un convenio ya publicado en el BOE, esa reivindicación se convierte en una medida concreta que se aplicará desde esta misma campaña.

De pagar por entender a exigir un derecho



Todo empezó con un cambio que parecía menor. Antes de la pandemia, el servicio de interpretación que ofrecía la Agrupación de Personas Sordas de Granada (Asogra) era gratuito para todos. Después, pasó a ser de pago para quienes no eran socios. José era uno de ellos. Y no lo aceptó.

“Es discriminatorio”, denunció entonces, en declaraciones al diario Ideal. Y comenzó un recorrido que acabaría llegando a administraciones, instituciones y medios de comunicación. Durante años envió escritos a delegaciones de Hacienda, a la Junta de Andalucía, al Gobierno central, al Ayuntamiento de Granada, y a defensores ciudadanos. Su carpeta, llena de documentos, es casi un archivo de resistencia administrativa.

La ley estaba de su lado



El argumento de fondo no era nuevo. La legislación española reconoce desde hace más de dos décadas la lengua de signos y obliga a las administraciones a garantizar la accesibilidad en sus servicios.

Por eso, José insistía en una idea clave: “No es un servicio opcional. Es un derecho”. Sin embargo, durante años las respuestas fueron evasivas. Las instituciones derivaban la responsabilidad a asociaciones o a terceros, sin asumir directamente la prestación del servicio.

El cambio: de solución puntual a medida estructural



El primer avance llegó en 2024. La delegación de Hacienda en Granada facilitó intérprete a José y a una veintena de usuarios. Pero era una solución provisional. Faltaba lo importante: garantizar el servicio de forma permanente y en toda España.

Ahí empezó la fase decisiva. Con el apoyo de la abogada Sandra González Calvo, José intensificó la presión institucional. Su objetivo era claro: o se reconocía el derecho… o acudiría a los tribunales.

El acuerdo que lo cambia todo



La respuesta llegó en julio de 2025. La Agencia Tributaria firmó un convenio con la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas para poner en marcha un sistema de interpretación en lengua de signos.

Ahora, ese acuerdo ya tiene forma concreta:

Servicio gratuito para los usuarios.

Disponible presencialmente y de forma remota.

Accesible mediante cita previa.

Activo durante toda la campaña de la renta.

Este año, el proceso arranca el 29 de mayo con la solicitud de cita, y la atención presencial se prestará entre el 1 y el 30 de junio.

Qué cambia para los contribuyentes sordos



Hasta ahora, muchas personas con discapacidad auditiva dependían de familiares, amigos y servicios privados de pago. Con el nuevo sistema, la relación con la administración pasa a ser directa. Esto implica algo más que comodidad. Supone mayor autonomía e igualdad en el acceso a la información, y el cumplimiento real de derechos.

Aunque el caso nace en Granada, el impacto es nacional. El convenio abre la puerta a que el servicio se consolide en futuras campañas y se extienda como estándar en la administración pública. El propio José lo resume con emoción: “Se me pone la piel de gallina”. En los últimos días, ha recibido decenas de mensajes de personas agradeciendo una lucha que, en muchos casos, también era la suya.

La declaración de la renta puede parecer un trámite más. Pero para miles de personas, la falta de accesibilidad la convierte en una barrera.