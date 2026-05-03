Pregunta a más de 100 parejas casadas durante décadas cuál es el secreto: "El amor no es mirarse a los ojos, es mirar juntos en la misma dirección"

Casarse y que la relación matrimonial perdure hasta la muerte es el sueño de muchas personas. Al fin y al cabo, desde muy temprana edad nos han criado con la idea de que encontrar pareja, formalizar la relación, establecer una familia y mantener esa estabilidad por el resto de la vida es el camino correcto a seguir.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la realidad choca con el guion de la película. Vivimos en una sociedad frenética donde las relaciones nacen y mueren a una velocidad de vértigo, incluyendo el ámbito amoroso. Las personas se separan constantemente por diversas razones.

De hecho, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo de 2024 se registraron en España cerca de 83.000 divorcios. Estos matrimonios disueltos duraron, de media, unos 16,4 años.

Ante este panorama, en el que encontrar el "felices para siempre" parece casi una anomalía o un golpe de suerte, la pregunta es obligada: ¿cuál es el verdadero secreto para que una relación aguante intacta el paso de las décadas?

Casarte con tu mejor amigo

Para encontrar la respuesta, el creador de contenido canadiense William Rossy decidió echarse a la calle para entrevistar a personas mayores que llevan toda una vida junto a su pareja. Lejos de fórmulas mágicas o grandes gestos de película, la inmensa mayoría de estos abuelos coincide en un mismo concepto fundamental: la amistad.

“Los dos nos casamos con nuestro mejor amigo”, declara un hombre de 85 años, quien está casado con una mujer de 82. Otro anciano, de 84, le da toda la razón y explica lo que supone esa conexión: “Para mí, la clave es tener a tu mejor amigo a tu lado todo el tiempo. Cuando Ann se va unos días, me siento un poco desorientado”.

Remar en la misma dirección sin dejar que los problemas se pudran

Además de la complicidad, los entrevistados subrayan que una buena comunicación es un pilar fundamental de cara a la salud del matrimonio. “No puedes dejar que las cosas se enconen. Si tienes algo en la cabeza, habla de ello, resuélvelo, acláralo. El amor es cuidar, es respetar, no busques peleas”, subraya una de las mujeres entrevistadas.

Por último, destacan la importancia de remar en el mismo barco y compartir un proyecto vital común que vaya mucho más allá de la atracción física. “El amor no es mirarse a los ojos, es mirar juntos en la misma dirección”, subraya una de ellas. . “Un buen matrimonio te da una sensación de seguridad y comodidad”, concluye otra.