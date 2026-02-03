Un venezolano no entiende esto de España: “En Venezuela a esa hora uno está ya en modo pijama”

El vídeo ironiza sobre los horarios españoles y otras costumbres que sorprenden a quienes llegan de América Latina.

Mudarse de país implica asumir que hay cosas pequeñas que cuestan más que las grandes. Un joven venezolano que vive en España ha decidido contarlas una a una en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok. No hay reproches ni dramatismos: solo una lista de situaciones que le siguen descolocando por mucho que pase el tiempo.

La primera tiene que ver con la comida. “Que se almuerce a las 3 de la tarde. Mi cerebro venezolano a las 12 ya está preguntando: ‘¿y el arroz dónde está?’ Aquí a esa hora apenas están calentando motores”. Para él, esa franja horaria ya es directamente otra vida.

La segunda llega con la cena. “Que la cena sea casi de madrugada. 9 o 10 de la noche y apenas van a cenar… En Venezuela a esa hora ya uno está en modo pijama y novela”. No es solo una cuestión de costumbres, es de rutina diaria.

El tercer choque aparece con el café. “Que el café sea tan rápido. Yo pensando que íbamos a hablar de la vida… y resulta que es: café, dos minutos, pagas y te vas. Trauma cultural leve”. La idea de sentarse a charlar choca con el café exprés y la cuenta inmediata.

Después entra en juego el lenguaje. “Que el ‘ahorita’ no exista. Aquí es ahora, luego o mañana. Nada de ‘ya voy’ que significa ‘en 40 minutos’”. En España, explica, las cosas se dicen tal cual son, también cuando se habla de tiempo.

La lista se cierra con la forma de comunicarse. “Lo directos que pueden ser al hablar. No es mala intención, es cultural… pero mi cerebro venezolano a veces dice: ‘epa, respira, dame un abrazo primero’”. No lo vive como un ataque, más bien como algo a lo que todavía se está acostumbrando.

El vídeo termina con una reflexión sencilla que resume todo lo anterior: “No es mejor ni peor, es diferente. Y migrar también es aprender a reírse de esas diferencias sin perder quién eres”. Una frase que explica por qué tantos usuarios se han sentido identificados al verlo.