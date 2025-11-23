Kely, joven enfermera en Noruega: "Se pueden ganar fácil 5.000 euros, gasto 1.500 y me da de sobra para vivir cada mes"

Ya son muchos los españoles que se plantean hacer las maletas y buscar oportunidades laborales fuera del país. Sin embargo, el miedo a lo desconocido, la incertidumbre y la falta de información hacen que muchos no lleguen a dar el paso y terminen dejando escapar una oportunidad que podría cambiarles la vida.

En este escenario, las experiencias personales que algunos profesionales comparten en redes sociales se han convertido en una guía valiosa para quienes dudan. Ese es el caso de Kely García, una enfermera española que trabaja en Noruega y que ha decidido mostrar, con total claridad y sinceridad, cómo es realmente ejercer su profesión en el país nórdico.

En España, los profesionales de la sanidad llevan tiempo alertando sobre sueldos insuficientes, horarios excesivos y una carencia persistente de medidas de conciliación, factores que han llevado a muchos a emigrar al norte de Europa en busca de unas condiciones laborales que aquí no encuentran.

La realidad en Noruega

Kely compartió en su cuenta de Tiktok @kelycony un vídeo explicando, desde su experiencia personal, “cuánto dinero gana realmente una enfermera” en este país, y su respuesta ha desmontado muchas teorías y expectativas.

En el vídeo, que acumula 100 mil visualizaciones, Kely asegura que su sueldo mensual oscila entre 3.200 y 4.700 euros, dependiendo de los turnos, festivos y horas extra realizadas. Una cifra que ha sorprendido a muchos, especialmente por la enorme variación entre meses: “Es muy difícil decir una cifra exacta porque cada nómina es diferente”, reconoce.

Cada nómina es un mundo

La enfermera explica que su jornada semanal es de 35,5 horas, pero lo que realmente marca la diferencia son los complementos por horario, conocidos como ticlec. “De cinco a nueve de la tarde te pagan un plus. De nueve de la noche a seis de la mañana, aún más. Y los fines de semana o festivos, lo que llaman ‘días rojos’, son los mejor pagados”, detalla.

Además, recuerda que el sueldo base cambia en función de varios factores: el ayuntamiento donde se trabaja, la zona del país, la experiencia y si el empleo es en el sector público o en empresas privadas, donde los salarios, según afirma, suelen ser más altos y permiten mayor capacidad de ahorro.

Según el mes

Kely, que acumula seis años de experiencia reconocida y no cuenta con especialidad, asegura estar en la franja baja de la escala salarial. “He llegado a cobrar unos 4.700 euros y, sin embargo, ha habido meses en los que he cobrado unos 3.200”, explica.

La diferencia depende de la disponibilidad para hacer horas extra, que “se pagan muchísimo más”, y del número de fines de semana trabajados. No obstante, señala que otras compañeras con especialidad y más años de experiencia pueden superar fácilmente los 5.000 euros mensuales.

Un coste de vida alto, pero asumible

Aunque muchos asocian Noruega con precios prohibitivos, la enfermera aclara que su alquiler “está casi igual que en España”. Calcula que entre vivienda, comida y transporte gasta alrededor de 1.500 euros al mes, cantidad que le permite vivir sin apuros.

“Sé que esperaban cifras más altas, pero esta es la realidad”, aclara. Pese a los ingresos superiores a los de España, Kely subraya que la enfermería es, dentro del mercado laboral noruego, una de las profesiones “peor pagadas”.