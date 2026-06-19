La 'caja negra de la Tierra' registrará el camino de la humanidad hacia el colapso climático: "Tus acciones, inacciones e interacciones están siendo grabadas"

¿Qué ocurriría si la humanidad tuviera su propia caja negra? ¿Y si alguien pudiera reconstruir dentro de siglos -o incluso milenios- cada decisión que condujo al planeta hacia una catástrofe climática?

Esa es la idea detrás de 'La Caja Negra de la Tierra', un proyecto tan inquietante como ambicioso que acaba de reactivarse después de varios años de silencio y que pretende registrar "cada paso" que dé la humanidad en su relación con el cambio climático.

La estructura, de 16 metros de largo y cuatro de altura, será instalada el próximo diciembre cerca de un remoto aeródromo en la costa occidental de Tasmania, una de las regiones más aisladas y geológicamente estables de Australia.

Sus creadores la describen como una especie de registrador de vuelo del planeta, inspirado en las cajas negras que incorporan los aviones para ayudar a los investigadores a reconstruir las causas de un accidente.

Un archivo permanente del estado del planeta

El objetivo del proyecto es recopilar y almacenar de forma continua cientos de conjuntos de datos relacionados con la salud de la Tierra.

Temperaturas, emisiones, indicadores climáticos, decisiones políticas, acuerdos internacionales y otros acontecimientos relevantes quedarán registrados en un sistema diseñado para resistir durante generaciones.

Según explican sus responsables, la instalación contará con paneles solares protegidos por cristal y sistemas de almacenamiento concebidos para conservar información durante décadas.

La propia página web del proyecto lanza una advertencia que resume su filosofía: "Tus acciones, inacciones e interacciones están siendo grabadas".

La intención no es únicamente documentar lo que sucede hoy, sino dejar constancia para el futuro de cómo reaccionó la humanidad ante una de las mayores amenazas de su historia.

De viral mundial a años de silencio

La iniciativa fue presentada por primera vez en 2021 coincidiendo con la cumbre climática COP26 de Glasgow y rápidamente dio la vuelta al mundo.

Los titulares no tardaron en aparecer. Algunos medios la definieron como una especie de dispositivo del fin del mundo destinado a registrar los acontecimientos que podrían conducir al colapso de la civilización.

Sin embargo, después de aquella explosión mediática, el proyecto desapareció prácticamente del radar público.

Durante años apenas hubo noticias sobre su desarrollo. Las redes sociales oficiales dejaron de actualizarse y surgieron dudas sobre si todo había sido una campaña de comunicación o una pieza de arte conceptual.

Ahora sus impulsores aseguran que el trabajo nunca se detuvo. Según Jonathan Kneebone, director artístico de Rouser Lab, la organización que ideó el proyecto, los últimos cinco años se han dedicado a perfeccionar el diseño, los sistemas de almacenamiento y la financiación necesaria para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Un lugar elegido para sobrevivir

La ubicación tampoco es casual. La costa occidental de Tasmania fue seleccionada por su aislamiento, su estabilidad geológica y su escasa exposición a conflictos internacionales.

Las formaciones rocosas de la región, moldeadas por antiguos glaciares, ofrecen además una base especialmente resistente para albergar una estructura pensada para perdurar.

Las autoridades locales ven incluso un potencial atractivo turístico en el proyecto, aunque la verdadera pregunta sigue siendo otra. ¿Llegará algún día alguien a consultar los datos almacenados en esta gigantesca caja negra para entender dónde se torció el rumbo de la humanidad? O quizá ocurra justo lo contrario.

Quizá el objeto termine convertido en un monumento a una catástrofe que nunca llegó a producirse. Un recordatorio permanente de que el peor escenario era posible, pero que el planeta logró evitarlo a tiempo.

Por ahora, la caja negra comienza a prepararse para grabar. Lo que termine registrando dependerá de las decisiones que tome la humanidad a partir de ahora.