La ciencia afirma que son más felices las personas que viven en primera línea de playa

Cuando llegan las vacaciones, son muchos los que sueñan con un apartamento a pie de playa: la brisa, el sonido de las olas, la luz y la sensación de desconexión atraen a miles de turistas cada temporada. Ese mismo imán costero está empezando a influir también en decisiones permanentes, puesto que para mucha gente la cercanía al mar se ha convertido en un requisito fundamental a la hora de elegir dónde vivir.

Un estudio científico llevado a cabo recientemente por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, sugiere que quienes viven en primera línea de playa presentan mejor ánimo y menos angustia psicológica que quienes residen en el interior. Según explica una de las coautoras de la investigación, Amber L. Pearson, existe una asociación entre la visibilidad de un “espacio azul” desde el hogar con niveles más bajos de malestar psicológico.

En palabras más sencillas: poder ver el mar con frecuencia se relaciona con menos síntomas de angustia. Estos hallazgos encajan con trabajos previos que analizaron la relación del bienestar y el entorno, como un estudio pionero de George MacKerron y Susana Mourato que concluyó que las personas reportan mayores niveles de felicidad cuando están en entornos naturales que cuando se encuentran en entornos urbanos cerrados.

Familia paseando por la playa. GETTY IMAGES

¿Cómo influye el mar?

Según las investigaciones recientes, el mar influye en el estado de ánimo por tres posibles vías. En primer lugar: la vista y los estímulos sensoriales. La profesora Pearson asegura que el horizonte marino, la amplitud visual y el sonido rítmico de las olas generan una experiencia perceptiva que facilita estados más reparadores y menos estresantes. Varios estudios han observado mejoras en la recuperación del estrés simplemente al contemplar o escuchar agua.

Asimismo, se ha demostrado que la presencia de iones negativos en la brisa marina contribuye a mejorar el estado de ánimo y reducir la fatiga física y mental en algunas condiciones. Estas pequeñas partículas cargadas que se producen al romperse el agua tienen efectos positivos en la función cerebral de los humanos y ayudan a generar vitalidad y positividad.

Finalmente, la afinidad humana por los entornos naturales sugiere que tendemos a sentirnos mejor en paisajes donde los seres humanos han evolucionado. Es decir, vivir cerca del mar genera sensaciones de libertad y sanación, así como favorece conductas más activas y saludables. En definitiva, aunque no es una garantía de felicidad, el mar parece ofrecer elementos que ayudan a promover una vida más serena y saludable.