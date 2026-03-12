Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas

La mujer desapareció en 2017. Desde entonces, el caso ha estado marcado por complicaciones, contradicciones e incongruencias que parecen que nueve años después, se despejan, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Redacción HuffPost
Los hijos de Francisca Cadenas hablan cEuropa Press

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

--Noticia de última hora. En ampliación--

Redacción HuffPost
