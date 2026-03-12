La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
La mujer desapareció en 2017. Desde entonces, el caso ha estado marcado por complicaciones, contradicciones e incongruencias que parecen que nueve años después, se despejan, tal y como ha informado la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.
Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.
La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
--Noticia de última hora. En ampliación--