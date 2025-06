La madre logra escuchar lo que el padre le dice a su hijo gracias a la cámara de la puerta y se queda sin palabras

La escena se registró solo hace unos días, pero ya va camino de convertirse en uno de los vídeos virales del año. Según la web Tag24, eso es lo que le ha sucedido a un padre de la localidad estadounidense de Gonzales (Texas), Kelly Laine, cuyo inocente desliz al llamar al timbre junto a uno de sus gemelos ha provocado carcajadas por millones en TikTok.

Su prometida, Madison Musick, no daba crédito a lo que acababa de escuchar cuando los vio llegar a casa a través de la cámara instalada en la mirilla de la puerta principal. Una vez allí, con Kelly plantado en el porche de la casa con uno de los pequeños de dos años a su lado, tocó el timbre y esperando a que alguien le abriera la puerta, inconsciente de que lo que estaba a punto de decir quedaría registrado y subiría como la espuma en las listas de las tendencias de TikTok: "Ven aquí, Liam, di hola”, se le escucha decir en el vídeo.

Solo hay un problema en todo esto: el niño que tenía que saludar no era Liam, era Kevin, su hermano gemelo. Porque para más inri, Liam ni siquiera había subido las escaleras del porche. Al darse cuenta de que algo no cuadraba con sus hijos, Kelly miró al pequeño que le acompañaba y, ya visiblemente confundido, se pregunta: "¿Eres Kevin o Liam?". Acto seguido, el padre se pone inspeccionar la cabeza de su hijo para encontrar algún tipo de pista que le permitiera distinguirlo del otro. Unos segundos después, exclamaba: "¡Eres Kevin!", convencido de haber dado con una marca que le dio la respuesta.

La madre, Madison Musick, no pudo disimular su reacción. “Me quedé sin palabras. No me podía creer que, después de dos años, siguiera teniendo problemas para distinguirlos”, confesó esta semana en una entrevista con Newsweek. Aunque al principio se quedó de piedra, al poco rato ya estaba riéndose a carcajadas: “Me hizo gracia ver que aún le cuesta diferenciarlos. Es que Kevin hasta se lo dijo tres veces en la puerta”.

El momento, tan surrealista como adorable, ha conquistado TikTok. Desde que Madison publicó el clip en su cuenta, el vídeo ha sido visto más de 39 millones de veces en solo seis días. Además, acumula más de 6,1 millones de ‘likes’, una auténtica barbaridad que demuestra que, cuando se trata de gemelos y confusiones familiares, el humor siempre gana. Aunque Laine no acertó con el nombre, tenía cierta excusa. En el momento de la confusión, Kevin no estaba justo delante de él, y Liam se había quedado rezagado. En esas condiciones, hasta los más atentos podrían patinar.

Eso sí, Madison tiene sus propios trucos para diferenciarlos: “Uno de mis hijos tiene una pequeña arruga en la oreja derecha, el otro no”, explicó en el vídeo. Y añadió otro detalle clave que también conocen en la guardería: “Llevan la raya del pelo en lados distintos. Así los reconocen cuando no están seguros”.