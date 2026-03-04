Scott Anderson, veterano corresponsal de guerra: "Trump pidió a los iraníes que salieran a la calle y murieron 35.000; ahora tampoco les ofrece ninguna protección"

Manifestación por la libertad del pueblo iraní y contra el régimen de los ayatolás

Los lectores más aficionados al reporterismo de guerra reconocerán de inmediato el nombre de Scott Anderson. Este histórico periodista especializado en Oriente Medio ha escrito en medios como New York Times Magazine, GQ, Esquire y Vanity Fair y cuenta con varios libros especializados en la inmensa y convulsa región.

Scott Anderson conoce mil y un rincones de Oriente Medio; también Irán, un país al que viajó en su adolescencia y cuya realidad ha ido descubriendo con los años. De su experiencia extrae lecciones a Donald Trump en su actual ofensiva contra el régimen de los ayatolás.

Preguntado por si EEUU ganará la guerra a Irán, el veterano periodista adelanta, en una entrevista del periódico aleman Die Welt una respuesta algo diferente a la que preveía el enunciado. Anderson considera "grotescamente irresponsable" que Trump incitara al pueblo iraní con el reclamo "salid a las calles y derrocad al gobierno".

"Lo hizo en enero, y luego murieron entre 25.000 y 35.000 personas. No se logra un cambio de régimen con ataques aéreos. Hay que intervenir con tropas terrestres", avisa el reportero de guerra.

Eso sí, se responde él mismo de inmediato para avisar a Trump. "No puedo creer que Trump sea tan insensato como para enviar tropas a Irán. En comparación, Irak parecería pan comido". Alegando la inmensa población local, los "45 años de propaganda y antiamericanismo" y la presencia de la "enorme Guardia Revolucionaria", Scott Anderson no duda en señalar que poner 'botas sobre el terreno' "sería una catástrofe absoluta".

Sobre el llamamiento de Trump a la población iraní para que aprovechen lo que llama su "única oportunidad en generaciones" de rebelarse contra el régimen, Anderson también desconfía.

"Incluso con el corte de internet en enero, Irán nunca fue Corea del Norte. La gente está conectada. Saben lo que pasó en enero. ¿Escucharán los iraníes a Trump esta vez? No lo creo. Los estadounidenses no les ofrecen nada, ninguna protección".