Roxa Luxemburgo, filósofa y activista: "La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente"
Roxa Luxemburgo, filósofa y activista: "La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente"

Luxemburgo dejó una obra que sigue influyendo en la teoría política más de un siglo después.

Estatua de Rosa de Luxemburgo del escultor Rolf Biebl, en Berlín, Alemania.Schoening

Rosa de Luxemburgo fue un referente del pensamiento político moderno. Política marxista, economista y revolucionaria, marcó el debate político europeo a comienzos del siglo XX con frases como esta: "La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente", que se convirtió en una de las más usadas en dicho pensamiento político. 

Su vida fue breve —murió con 47 años— pero intensa. Intelectual brillante, crítica feroz del autoritarismo y figura clave del socialismo europeo, Luxemburgo dejó una obra que sigue influyendo en la teoría política más de un siglo después.

Una revolucionaria nacida en el Imperio ruso

Rosa Luxemburgo nació en 1871 en Zamość, en la actual Polonia, que entonces formaba parte del Imperio ruso. Desde joven se implicó en el movimiento socialista y tuvo que exiliarse por su actividad política.

Terminó instándose en Alemania, donde se convirtió en una de las figuras intelectuales más influyentes del socialismo europeo dentro del Partido Socialdemócrata de Alemania (SDP), el mayor partido obrero del continente en aquella época. 

Crítica al reformismo y al autoritarismo

Luxemburgo se hizo conocida por su enfrentamiento intelectual con el revisionismo dentro del socialismo. En su obra Reforma o revolución defendió que el capitalismo no podía transformarse gradualmente mediante reformas, sino que requería cambios estructurales.

Sin embargo, también criticó duramente las tendencias autoritarias dentro del propio movimiento revolucionario. Su frase más famosa procede de su análisis sobre la revolución rusa y el gobierno bolchevique. Luxemburgo defendía que una revolución sin libertades políticas terminaría destruyendo su propio objetivo.

De ahí su célebre reflexión:

"La libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido —por numerosos que sean— no es libertad. La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente"

La fundación de la Liga Espartaquista

Durante la Primera Guerra Mundial se opuso firmemente al conflicto y criticó que los partidos socialdemócratas europeos apoyaran los créditos de guerra. En ese contexto fundó, junto con Karl Liebknecht, la Liga Espartaquista, un movimiento revolucionario que más tarde daría origen al Partido Comunista Alemán.

Su activismo político le llevó a pasar largos periodos en prisión, desde donde escribió algunos de sus textos más influyentes.

Un asesinato que marcó la historia política alemana

En enero de 1919, tras un levantamiento revolucionario en Berlín conocido como el Levantamiento Espartaquista, Rosa Luxemburgo fue detenida por fuerzas paramilitares de extrema derecha.

Fue asesinada poco después y su cuerpo arrojado a un canal de Berlín. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia política de la época y marcó profundamente la historia de la izquierda europea.

Un legado intelectual que sigue vivo

Más de un siglo después, Rosa Luxemburgo sigue siendo una referencia central en el pensamiento político. Su defensa de la democracia dentro del socialismo y su crítica al autoritarismo han sido recuperadas por distintas corrientes de la izquierda contemporánea.

Su obra combina análisis económico, teoría política y reflexión ética. Pero si hay una idea que resume su pensamiento, es precisamente la que la convirtió en una de las voces más citadas del siglo XX: la libertad solo tiene sentido cuando también protege a quien piensa distinto.

Sus frases más célebres

Aquí un top 10 de sus citas más icónicas, extraídas de sus escritos y discursos:

  • "La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de otro modo".
  • "Quien no se mueve, no siente las cadenas".
  • "Socialismo o barbarie".
  • "Del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura".
  • "Mañana la revolución se levantará nuevamente, haciendo sonar sus armas y para horror suyo proclamará: ¡Fui, soy y seré!".
  • "La historia enseña, pero no tiene alumnos".
  • "Sin elecciones generales, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, la vida pública se extingue y se convierte en burocracia".
  • "Los errores de un movimiento revolucionario son más fructíferos que la infalibilidad del mejor comité central".
  • "La fraternidad mundial de los trabajadores es mi estrella guía".
  • "El orden reina en Berlín. Lacayos estúpidos, vuestro orden está construido sobre arena".
