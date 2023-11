La nueva vida de la gallega que se proclama dueña del sol

Hace trece años desde que el sol tiene "dueña". Se trata de Ángeles Durán, una gallega de 62 años que dice ser la propietaria de este astro. Tanto es así que fue a una notaría para dar fe de ello.

La Voz de Galicia fue quien hizo que esta noticia diera la vuelta al mundo. Pero no solo eso, sino que ahora han querido saber qué ha sido de esta mujer que ahora reside en Italia. Y Durán todavía no sabe por qué su idea de pedir la propiedad del sol tuvo tanto revuelo. "Si volviese a nacer volvería a declararme dueña del Sol sin dudarlo", confirma.

"Cuando Dennis Hope se hizo con la Luna no tuvo esa repercusión en el mundo. A lo mejor es porque al tratarse de un americano está más normalizado y en España no es tan habitual", explica. Y aunque tuvo que hacer frente a las críticas de mucha gente, no se arrepiente de su decisión: "Yo estaba y estoy tranquila porque sé lo que hago".

Pero no pidió solamente ser dueña del astro, también registró el grito de Tarzán y la partitura más larga del mundo. Aunque sus aficiones nada tienen que ver con eso, sino más bien con la historia y la figura de Diana de Gales. Por eso ahora está escribiendo un libro sobre la familia real británica.

Además, es una apasionada de la cocina, y eso le llevó a presentarse al casting de MasterChef Italia. Consiguió entrar en el concurso con unas lentejas y una tortilla de patata.