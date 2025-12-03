La Policía detiene al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de 6 años fallecida en Valencia 

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la cínica dental de Alzira que sedó a la niña de 6 años fallecida y otra de cuatro años hospitalizada en Valencia. La investigación lleva en curso desde las últimas tres semanas y el local está clausurado desde entonces por parte de un juzgado y la Consellería de Sanidad.

La persona de 43 años ha sido detenida este miércoles a las 8 de la mañana en la ciudad de Valencia según ha podido confirmar fuentes de Las Provincias.

El viernes 21 de noviembre, la menor de 6 años de edad falleció en la clínica privada y, conjuntamente, otra menor de 4 años habría sido ingresada en el hospital después de que el mismo centro dental le hubiera tratado.

El anestesista encargado está en estos momentos acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave, mala praxis cuando administró la anestesia a las dos menores, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Por otro lado, la segunda niña que permanecía ingresada en el Clínico de Valencia recibió el este pasado martes el alta del hospital después de que el pasado 24 de noviembre pasara a la planta desde la UCI Pediátrica. Su evolución ha sido favorable desde que entró en el centro hospitalario.

La propietaria de la clínica declaró en la televisión valenciana À Punt que la niña fallecida salió de la clínica "aparentemente bien" y que el especialista "no sabía que había podido pasar" durante la administración de la anestesia a las dos menores.