La verdura que obliga a los trabajadores a usar guantes, gafas protectoras y máscaras: "No es para jugar"

En el Banco de Recursos Fitogenéticos (BRGV) de Buzău, Rumanía, el trabajo con pimientos picantes no es una tarea para débiles. Equipados con mascarillas, batas, gafas y hasta dos pares de guantes quirúrgicos, los trabajadores manipulan con extrema precaución las semillas de estas plantas.

El potencial irritante de estas semillas va mucho más allá de la cocina. La capsaicina, el compuesto químico responsable del picante, puede causar molestias serias si entra en contacto con la piel o se inhala en espacios cerrados. "Usamos el equipo para protegernos de que la sustancia entre en contacto con la ropa. También usamos dos pares por el calor", explica a AGERPRES Neaga Bardaș, uno de los empleados del BRGV.

Este banco de recursos conserva más de 1.000 variedades de pimientos picantes, que van desde pequeños ejemplares ornamentales hasta plantas de alto rendimiento, con una sorprendente diversidad de formas, tamaños y colores.

"Tenemos plantas enanas, hasta plantas muy grandes, que incluso alcanzan los dos metros. Tenemos el fruto redondo, en forma de rosquilla en miniatura, la forma de baccatum, el chile. Tenemos la fruta amarilla, roja, púrpura, marrón, similar al chocolate, pero muy picante. Hay variedades que, en la misma planta, tienen más frutos con diferentes colores: amarillo, verde, rojo", detalla Costel Vînătoru, director del BRGV.

Entre las variedades más antiguas se encuentran las 'Cornul caprei', típicas de la cuenca vegetal de Buzău, junto con otras reconocidas como el chile y el habanero. En cuanto a su intensidad, algunas variedades alcanzan niveles extremos en la escala Scoville, la medida internacional del picante, con más de 2.400.000 unidades, e incluso 2.700.000.

"Participamos en varios congresos con nuestras creaciones y, en 2014, asistimos a un congreso mundial de horticultura en Brisbane, Australia, donde presentamos el pimiento más picante del mundo", recuerda Vînătoru.

Un aliado en medicina

Pero más allá de su uso gastronómico, la capsaicina tiene aplicaciones en medicina y en productos de defensa personal. "Existen medicamentos con capsaicina que ayudan con muchas afecciones", señala el director del BRGV. También destaca que el chile es "la verdura con mayor contenido de vitamina C", superando incluso al limón, además de ser rico en caroteno, licopeno y otras vitaminas.

A finales de septiembre y durante octubre, comienza la delicada operación de recolección y extracción de semillas. "Nunca extraemos las semillas en una habitación, sino al aire libre para que el viento circule y el gas no se acumule, ya que podría causar problemas. No es un juego, porque es una planta que puede causar problemas", advierte.