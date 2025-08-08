Las avispas europeas querían invadir el cuarto de un bebé, las intentan quemar y encuentran un nuevo refugio en la casa

Una niña italiana de diez meses corría un gran peligro en su propia habitación sin que sus padres, ni por supuesto ella, fueran conscientes de ello. Un enorme nido de avispas europeas (Vespa crabro), estaba a punto de invadir su dormitorio.

Los insectos se habían instalado en una pared cóncava del edificio, ubicado en el barrio romano de La Massimina-Casal Lumbroso, aprovechando un pequeño agujero mal sellado por donde técnicos habían pasado cables de aire acondicionado.

Al descubrirlo, un residente intentó eliminar la colonia con espuma y fuego, pero no tuvo éxito. De hecho, las avispas trataron de buscar otro refugio. "Quien intervino intentó quemar el nido, pero cuando llegamos, encontramos a los insectos aún sanos y salvos", explica a Il Messaggero el etólogo Andrea Lunerti, quien se encargó de la extracción definitiva del nido. "Había larvas y cientos de individuos a punto de eclosionar", precisa.

El experto señala que, aunque las avispas europeas son menos agresivas que otras especies, como la avispa oriental, "si se les molesta, pueden volverse feroces". Por ello, aconseja llamar a un experto para deshacerse de ellas: "Nunca se debe recurrir al método casero, y mucho menos rociar ningún tipo de producto para eliminar la avispa europea u otras avispas".

"Esto desencadena una situación de pánico en los insectos, hasta el punto de que empiezan a correr por tuberías y grietas en busca de otro espacio, con el riesgo real de entrar en la casa", añade. Por suerte para la pequeña, la intervención profesional logró asegurar el lugar: "La casa, especialmente la habitación de la pequeña, ahora está a salvo".

Insecto con cinco ojos

La avispa europea, conocida también como avispón europeo es un insecto himenóptero de gran tamaño, fácilmente reconocible por su color amarillo con marrón rojizo. A diferencia del avispón asiático, que es negro y representa una amenaza para las abejas, el europeo es inofensivo para las colmenas y, sin embargo, a menudo es confundido con él, lo que ha llevado a considerar al avispón europeo como especie amenazada.

Esta especie, explica la Fundación Aquae, posee cinco ojos: dos compuestos, con los que enfocan, y tres simples, en el centro de la cabeza, que conforman un triángulo. Aunque no distingue formas, sí percibe distintos niveles de luz.

La reina puede alcanzar hasta 35 mm, siendo una de las avispas eusociales más grandes de Europa. Vive en árboles viejos o estructuras de madera, y su nido lo inicia la reina en primavera tras salir de la hibernación. Cuando nacen las primeras obreras, estas se encargan de alimentar la colonia.

El avispón europeo es carnívoro y se alimenta de insectos, aunque también puede dañar frutas de los árboles. Su presencia es común en Galicia y también está presente en Norteamérica desde el siglo XIX.