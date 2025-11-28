Las exmonjas de Belorado vendían por internet obras de arte de gran valor del convento
Entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, hechos por los que también ha sido arrestado un anticuario de León.
La exabadesa Laura García de Viedma y otra exmonja del monasterio de Belorado, detenidas este jueves por la Guardia Civil, vendían a través de internet obras de gran valor artístico del convento, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, hechos por los que también ha sido arrestado un anticuario de León.
Estas dos exmonjas, que junto al resto de religiosas de Belorado fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma, han pasado a la una de la tarde a disposición del Juzgado de Briviesca (Burgos) que está investigando el caso para prestar declaración.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los tres están acusados de los delitos de receptación y apropiación indebida agravada al tratarse de bienes de patrimonio histórico.
En concreto, las dos exreligiosas son las supuestas responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados, mientras que el anticuario está acusado de un delito continuado de receptación al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.
Venta por internet
La investigación se inició después de que los agentes detectaran en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Belorado y que podrían haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización.
Los agentes comprobaron que se habían vendido por internet varias piezas históricas del convento burgalés y encontraron en una tienda de antigüedades de Madrid una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII perteneciente también al mismo cenobio, unas obras que han sido recuperadas por la Guardia Civil.
Estos hallazgos motivaron el registro realizado este pasado jueves en los monasterios de Belorado (Burgos) -donde se detuvo a la exbadesa- y de Orduña (Bizkaia) -donde fue detenida la otra exmonja-. En ambos registros se han intervenido diversas obras para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.
Además, en Orduña se han localizado un significativo número de obras de arte pertenecientes al monasterio de Belorado que habían sido trasladadas sin autorización, mientras que la investigación continúa abierta para recuperar otras piezas que no se han localizado.