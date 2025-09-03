Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 3 de septiembre

Están en la diana de Trump. Hablamos del Tren de Aragua, los 'narcos' del barco procedente de Venezuela y hundido por Estados Unidos, supuestamente cargado de droga. ¿Cómo nació esta banda? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué de repente se le ha puesto a Trump entre ceja y ceja? A todo esto nos da respuesta Carmen Rengel.

El Tren de Aragua, los 'narcos' del barco hundido por EEUU y en la diana de Trump La banda venezolana, nacida en la cárcel y extendida con las rutas de la inmigración, se ha convertido en un recurso electoral republicano, pese a que se desconoce su extensión real y su poder en suelo norteamericano.

Si sueles viajar, esto te interesa. Ryanair ha sacado la tijera en España. En respuesta a las subidas de tarifas por parte de AENA, la aerolínea de bajo coste va a cerrar su base de Santiago de Compostela y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte.

Ojo a este dato que destaca Antón Parada: sólo en Galicia la decisión de Ryanair equivale a que la economía local pierda 200 millones de dólares de inversión.

Ryanair saca la tijera: cierre de base en Santiago, salida de Tenerife Norte o Vigo y un millón de plazas menos La aerolínea de bajo coste cumple con los peores temores en España, ejecutando una nueva batería de recortes, y en el marco de una nueva subida de tarifas por parte de AENA.

Y Romería, Sirat y Sorda son las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. El día 17 la Academia de Cine anunciará la que enviará finalmente a Hollywood. ¿Por cuál apuestas tú?