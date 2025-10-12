Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las 10 imágenes que no te puedes perder de este 12 de Octubre
Este domingo, el tradicional desfile por la Fiesta Nacional ha vuelto a cubrir las calles de Madrid de soldados. Estas son las fotografías que no te puedes perder.

El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. EFE/Chema Moya
El rey Felipe junto a su hija, la princesa de AsturiasEl rey Felipe y la princesa Leonor comparten intimidades durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.Chema Moya VIA EFE
Pedro Sánchez observa a los aviones en el cielo de Madrid.
Pedro Sánchez observa a los aviones de combate.Pedro Sánchez observa a los aviones que han sobrevolado el centro de Madrid este domingo con motivo del desfile del 12 de octubre. CHEMA MOYA VIA EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) conversa con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (i) antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional en la tribuna de autoridades este domingo. EFE/ Chema Moya
Feijoó habla con Juanma MorenoEl líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional en la tribuna de autoridades este domingo.CHEMA MOYA VIA EFE
Saludo al paso de la banderaLa reina, la infanta Sofía, la princesa de Asturias y el presidente del Gobierno, saludan al paso de la bandera durante el desfile del 12 de Octubre.Borja Sánchez trillo via EFE
Felipe VI está pasando revista y ojo a lo que estaban haciendo Letizia y Sánchez justo detrás de él
Felipe VI recibe a los soldadosEl rey Felipe VI y la reina Letizia reciben a los soldados durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. Borja Sánchez-Trillo VIA EFE
Santiago Abascal en la calleEl líder de Vox, Santiago Abascal, ha cumplido su promesa. Este domingo, ha llegado al desfile para ver el desfile por las calles del centro de Madrid y no desde la tribuna de autoridades porque dice que así evita "blanquear" al gobierno "corrupto y peligroso" de Pedro Sánchez.EFE
María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, antes del desfile de las Fuerzas Armadas.
Reunión de GobiernoMaría Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, antes del desfile de las Fuerzas Armadas.CHEMA MOYA VIA EFE
Recepción en el Palacio Real de MadridLa reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la recepción en el Palacio Real de Madrid.Fernando viallar via EFE
Pedro Sánchez saluda a la princesa LeonorLa familia real recibe a Pedro Sánchez, durante la recepción en el palacio de Oriente. Posteriormente, el presidente se ha marchado ante su inminente viaje a Egipto. EFE
Álvaro Pombo en el palacio de OrienteLa reina Letizia saluda al escritor Álvaro Pombo durante la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional este domingo.FERNANDO VILLAR VIA EFE
