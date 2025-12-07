Le piden organizar una despedida de soltera en su casa y no la invitan a la boda: "¿Debería decirle algo?"

Organizar una boda no es nada fácil. Requiere meses de planificación, decisiones constantes y una atención minuciosa a cada detalle: el lugar, la decoración, el menú, los horarios, la música y, sobre todo, la lista de invitados, uno de los puntos más sensibles.

Lo habitual es comenzar con una lista amplia y después reducirla en función del presupuesto, el espacio disponible o las circunstancias personales. Suelen quedar fuera personas con las que los novios han perdido el contacto, familiares muy lejanos o amistades de otra época.

Sin embargo, lo que resulta menos común es que alguien colabore activamente en los preparativos de la celebración y aun así no sea invitado. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a una usuaria de Reddit cuyo caso se volvió viral.

Ninguna invitación

Una mujer relató en el foro que la dama de honor de una amiga le pidió organizar la despedida de soltera y celebrarla en su propia casa, argumentando que tenía suficiente espacio para acoger al grupo.

La usuaria explicó que meses antes había asistido a una fiesta de chicas con la novia y que incluso llevó un regalo, por lo que consideró natural colaborar en los preparativos. No obstante, sus dudas acerca de si recibiría invitación para la boda crecieron a medida que se acercaba la fiesta de Nochevieja —planificada por la propia novia— sin que nadie le hubiera informado al respecto.

“Esta situación es difícil”, escribió. “La despedida se celebra en mi casa, pero no he recibido ninguna invitación de boda. ¿Debería decirle algo?”. La mujer confesó que, al no figurar entre los invitados, estaba empezando a pensar en negarse a organizar la despedida.

¿Tiene derecho a preguntar?

Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos calificaron la situación de “extraña” y recomendaron aclararla antes de tomar una decisión definitiva. “Normalmente es de mala educación preguntar si te han invitado a algún sitio, pero en este caso estaría justificado investigar”, escribió uno de los usuarios, señalando que podría tratarse de un error y haber puesto una dirección equivocada, o que se tratara de un correo perdido o incluso que estuviera la carpeta de spam.

Otros fueron más directos: “Deberías revisar bien tu invitación con la novia. Organizar una fiesta es un gran compromiso. Si no te han invitado, no deberías celebrarla”, aconsejó otro participante en el hilo.

También hubo quienes defendieron un “no” rotundo y sin explicaciones. “A veces basta con un simple no, y nada más”, comentó un usuario. Otro señaló que: “Puede que tengas espacio para la despedida, pero aparentemente no fuiste lo suficientemente importante para la lista de invitados”.