Llega a Lidl una herramienta muy buscada por los conductores: uno de los gatos hidráulicos más baratos del mercado por menos de 35 euros

Lidl hace las delicias de los conductores esta semana con la llegada de varios artículos pensados para el mantenimiento del automóvil a su bazar. La compañía anuncia en el folleto semanal el desembarco de herramientas muy ansiadas por los más habituados al volante, como un gato hidráulico de carretilla a un precio inferior al habitual en el mercado: por debajo de los 35 euros.

No es la única novedad: herramientas para comprobar la presión de los neumáticos e incluso un set de caballetes plegables que hará que cualquier imprevisto con el coche se pueda atender ipsofacto sin tener que esperar necesariamente al mecánico.

Son múltiples las novedades que el folleto de Lidl anuncia esta semana, y no solo en alimentación: también en bazar. Utensilios pensados para las personas más mañosas, más allá del coche: también hay varias herramientas de primeras marcas a precios de derribo. Por ejemplo, una llave dinamométrica de Parkside o un adaptador digital de par de giro de la misma firma.

Pero es en el apartado de productos para el coche donde Lidl está llamando la atención de muchos usuarios. Son artículos disponibles únicamente en la página web de la cadena de supermercados alemana, pero ya no será extraño ver estos días en sus tiendas a más de un curioso preguntando por si tienen stock en el almacén.

Las herramientas para el conductor más baratas

Lo más llamativo del folleto es, sin duda, un gato hidráulico de carretilla de marca Ultimate Speed por solo 32,99 euros, disponible en la web de la tienda. Tiene la capacidad para elevar y bajar vehículos de hasta dos toneladas, con la posibilidad de elevar el coche hasta 34,2 centímetros (y, contando con el adaptador adjunto, de hasta 35,7 centímetros).

Esto convierte en este gato hidráulico en un utensilio indispensable para llevar en el maletero si te sorprende la nieve y tienes que poner las cadenas o toca revisar un posible pinchazo en alguna de las ruedas del coche. El precio en ese sentido es imbatible, ya que lo habitual es encontrar este tipo de herramientas en otras tiendas especializadas como mínimo a partir de los 40 o 50 euros de precio recomendado de venta al público.

Además, este gato hidráulico no es la única novedad en el catálogo del bazar de la web de Lidl pensada para conductores. A la vez que este gato hidráulico, Ultimate Speed vende en este canal un comprobador de presión de neumáticos con cinco funciones y cuatro unidades de medición seleccionables.

Se trata de un dispositivo digital y de mano que permite comprobar el nivel de profundidad de los vehículos, además de su presión, gracias a su sistema de tres colores (azul, amarillo o rojo). Un dispositivo que está en oferta por 6,99 euros.

Además, poco se puede hacer con un gato hidráulico si no acompañas la operación de unos caballetes: Ultimate Speed también tiene un set de dos unidades que pueden cargar hasta dos toneladas por caballete y tiene una altura regulable en seis niveles: 24 centímetros, 26,7 centímetros, 29,5, 32,2, 35 o 37,7 centímetros. Además estos caballetes incluyen un perno de seguridad y se venden en pares por 16,99 euros.

Lidl viene sorprendiendo a sus clientes con la elevada rotación de artículos tanto en tienda física como en su canal digital: su bazar ha convertido a los supermercados alemanes en un punto de atracción para muchos clientes que, cuando hacen la compra semanal, siempre echan un vistazo a lo que encuentran en las cestas.

Desde vaqueros, ropas y juguetes hasta menaje y herramientas, el bazar de Lidl continúa evolucionando semana a semana con novedades y cambios que suelen anunciar a través del folleto semanal. En esta ocasión los grandes agraciados han sido los conductores, que encontrarán en la web de la cadena germana varias herramientas útiles para sus viajes en carretera.