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Los 11 apellidos más comunes de España
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El apellido más común del país es, de lejos, García. Con la peculiaridad de que es el único, junto a Martín de los que se encuentran en los primeros puestos que no termina en 'ez'. Le siguen Rodríguez y González.

Los 11 apellidos más comunes de España

El apellido más común del país es, de lejos, García. Con la peculiaridad de que es el único, junto a Martín, de los que se encuentran en los primeros puestos que no termina en 'ez' (o 'hijo de'). Le siguen Rodríguez y González.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
  García, casi un millón y medio se apellidan como RamónEl presentador de televisión Ramón García tiene el apellido más común de España. Lo comparten con él nada menos que 1.446.936 personas, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025.GeTTY IMAGES
alt="alt="Georgina, la mujer del futbolista Cristiano Ronaldo ya no necesita que se mencione su apellido para que sepamos que se trata de ella. Su apellido es el segundo de la lista: hay 939.114 Rodríguez.""
  Georgina ya no necesita un apellidoGeorgina, la mujer del futbolista Cristiano Ronaldo. ya no necesita que se mencione su apellido para que sepamos que se trata de ella. Su apellido es el segundo de la lista: hay 939.114 Rodríguez.Kristy Sparow / GETTY
alt="alt="Algo parecido a lo de Georgina le pasa al expresidente del Gobierno Felipe González. Aunque, hoy por hoy, Felipe también pueda referirse al rey. Hay 930.137 personas que se apellidan como el primero.""
  González... o simplemente FelipeAlgo parecido a lo de Georgina le pasa al expresidente del Gobierno Felipe González. Aunque, hoy por hoy, Felipe también puede referirse al rey. Hay 930.137 personas que se apellidan como el primero.Europa Press via Getty Images
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  Dani Fernández, luce con orgullo su nombreEl cantante manchego Dani Fernández no esconde su apellido. Conocido por ser exmiembro de la 'boy band' Auryn, desde 2016 canta en solitario. En España hay 896.724 personas con las que lo comparte.Europa Press via Getty Images
  Feliciano López, en quinta posiciónSiempre ha sido uno de los primeros en su deporte, el tenis, logrando antes de retirarse como profesional un total de siete títulos individuales. Pero su apellido está en quinto lugar: 871.380 López.GETTY IMAGES
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  El alcalde de Madrid es un MartínezJosé Luis Martínez-Almeida tiene de primer apellido, aunque el suyo sea compuesto, uno de los apellidos para comunes del país. Lo llevan de forma sencilla, es decir, como "Martínez", 832.396 personas.Pablo Cuadra / GETTY
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  Aitana Sánchez-Gijón, compuesto, pero comúnEs académica de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España y también le han concedido ya el Premio Goya de Honor. Aitana Sánchez-Gijón, apellidos aparte, (hay 818.287 Sánchez) es la mejor.WireImage / GETTY 
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  El presidente del Real Madrid Florentino PérezFlorentino tiene un apellido que compartimos 779.313 personas en España, Pérez. El presidente el Real Madrid también puede presumir, como se vio en su campaña, de ser conocido por su nombre y punto.Europa Press via Getty Images
alt="alt="La actriz Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo en la serie 'La que se avecina' y nominada a los Goya por 'Musarañas', es conocida por el mismo apellido que otras 496.271 personas.""
  Macarena Gómez, nominada al GoyaLa actriz Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo en la serie 'La que se avecina' y nominada a los Goya por 'Musarañas', es conocida por el mismo apellido que otras 496.271 personas.Getty Images
alt="alt="Un total de 475.139 personas comparten apellido en España con el famoso cantante Dani Martín. Aunque seguramente sea el Martín más conocido del país, con sus letras y característico estilo.""
  Dani Martín, único entre casi medio millón de personasUn total de 475.139 personas comparten apellido en España con el famoso cantante Dani Martín. Aunque seguramente sea el Martín más conocido del país, con sus letras y característico estilo.Patricia J. Garcinuno / GETTY
alt="alt="Poeta y Premio Novel, el nombre de Juan Ramon Jimenez y su apellido trascienden a la historia. Su apellido sigue siendo a día de hoy el decimoprimero que más se repite en la población, hay 399.394.""
  El poeta Juan Ramón JiménezPoeta y Premio Novel, el nombre de Juan Ramon Jiménez y su apellido trascienden a la historia. Su apellido sigue siendo a día de hoy el decimoprimero que más se repite en la población, hay 399.394.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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