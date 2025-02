Los científicos descubren a un nuevo inesperado culpable de la demencia: atención a la audición

Un nuevo hallazgo científico relaciona las dificultades auditivas con un mayor riesgo de demencia. Este estudio británico, realizado a más de 80.000 adultos, abre nuevas perspectivas en la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa.

Según publica el medio francés Futura, la demencia, un síndrome que afecta a la memoria y a las capacidades cognitivas, "puede tener un vínculo con nuestra audición". Así, el descubrimiento, "plantea preguntas clave sobre la prevención y la detección precoz de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo".

El estudio recogido, titulado Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzeimer's Association, "analizó datos de 82.000 participantes de 60 años o más". "Los investigadores evaluaron su capacidad para comprender el habla en un entorno sonoro perturbado". La publicación enumera los resultados:

El riesgo a sufrir demencia se duplica para las personas con mala audición.

El 50% de los participantes con audición inadecuada no eran conscientes de ello.

En declaraciones recogidas por el medio, Thomas Littlejohns, epidemiólogo y autor principal del estudio, identifica "la pérdida de audición como uno de los principales factores de riesgo modificables para la demencia".

Aun así, "si bien el estudio no puede establecer un vínculo causal directo", "refuerza la idea de que la protección auditiva podría desempeñar un papel crucial en la prevención de la demencia". De hecho, "medidas simples como usar protección auditiva en ambientes ruidosos o usar audífonos cuando sea necesario podrían reducir el riesgo de deterioro cognitivo".

Aun así, los investigadores "llaman a la cautela". "Se necesitarán más ensayos clínicos y más trabajo para confirmar estos hallazgos y determinar si una mejor audición puede realmente reducir el riesgo de demencia", concluyen.