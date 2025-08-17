Los expertos revelan el error que muchos cometemos con el cambio de sábanas y señalan la frecuencia exacta

Descansar bien no depende únicamente de la elección de un buen colchón o una almohada cómoda. Los expertos en higiene ponen en el foco la limpieza regular de las sábanas y el correcto mantenimiento. Contrariamente a la creencia generalizada de que estos textiles deben cambiarse cada dos semanas, se recomienda reemplazarlas cada 3-4 días.

Según publica el medio italiano Fashion Blog, que ha tenido acceso a fuentes autorizadas del sector de la higiene del hogar, no existe una "regla universal" para el cambio de sábanas. Sin embargo, en "climas cálidos o húmedos", "donde el sudor y la humedad tienden a acumularse rápidamente", se recomienda remplazarlas cada 3-4 días para garantizar "un ambiente higiénico y cómodo".

En la publicación, se enumeran otros factores a considerar, como la presencia de mascotas en la casa, "que requiere un cambio más frecuente cada cinco días". Además, si la cama es compartida, "es recomendable aumentar la frecuencia del cambio".

De acuerdo a la información difundida, la temperatura de lavado es clave para la conservación de las sábanas. Por ello, si se usa la lavadora, "es bueno" optar por temperaturas bajas o medias para mantener la suavidad de las fibras y evitar que se encojan. En cuanto al almacenaje, se sugiere conservarlas en entornos frescos y secos. "Es recomendable tener al menos dos o tres juegos de sábanas para cada cama".

De este modo, se recomienda lavar las sábanas a una temperatura de 60º C o más para eliminar gérmenes y hongos. Para "las sábanas normales", entre 40º C y 50º C, tal y como reza la publicación. Estas prácticas "son esenciales" para mejorar la calidad del sueño.