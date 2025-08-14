Los incendios afectan al tráfico al inicio del puente de agosto: estas son las carreteras y los trenes afectados

Los múltiples incendios que asolan la Península han provocado incidencias en el tráfico a las puertas del puente del 15 de agosto. De momento, 13 carreteras están cortadas y la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia ha quedado suspendida en toda la jornada de este jueves, dejando a miles de pasajeros en la estación de origen.

Es el segundo día en el que Renfe se ha visto obligada a suspender el servicio con el noroeste peninsular. Concretamente, en el tramo entre Puebla de Sanabria y Ourense, por el riesgo de un incendio cercano. Durante la tarde de este miércoles, la operadora tuvo que suspender la línea por otro incendio en la misma provincia gallega.

"Por orden de Protección Civil (Cecopi de Castilla y León) se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense. Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación", señala Renfe en X (antes Twitter). Además, la compañía recomienda a los pasajeros no trasladarse a las estaciones ferroviarias y ha habilitado el servicio de cambios y anulaciones para los afectados.

Por su parte, el gestor de la infraestructura, Adif, ha puntualizado que la interrupción de la circulación se ha producido entre los municipios de Sanabria y A Gudiña, de la línea Madrid-Galicia de AVE, por riesgo de que un incendio próximo a la vía afecte al tráfico ferroviario.

En el momento de la suspensión estaba en circulación un tren especial que salió de Madrid a las 09.45 de este jueves, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña, con 500 pasajeros a bordo, que no pudieron viajar ayer por la interrupción del servicio. También ha salido desde Madrid, a las 10.00, un tren con destino Vigo, con 581 viajeros, y había embarcado un tren con destino Orense que viene desde Alicante.

Carreteras afectadas

En las carreteras, la operación especial de Tráfico por el puente de agosto (en la que se prevén 7 millones de desplazamientos) arranca con 13 carreteras cortadas a causa de los incendios, 12 secundarias y la A-66 en Cáceres.

De las 13 carreteras cortadas este jueves, cinco están en la provincia de Cáceres, incluida la A-66 a la altura de Casas del Monte, con 25 kilómetros cortados. Además, están afectadas tres carreteras secundarias en Palencia y tres en León, a las que se suman vías secundarias cortadas también en Badajoz y Huelva.

Las primeras retenciones de la operación salida se sitúan en Barcelona, donde ha habido accidentes de entrada en Castellbisbal y de salida en Sabadell. También hay complicaciones en la salida de Sevilla por la AP-4 en Cabezas de San Juan con hasta 6 kilómetros de retención.

Además, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), también es complicada la circulación en la A-67 en Reinosa, en Cantabria, en A-4 en San Fernando y en la A-7 en Guadacorte en dirección Algeciras, ambas en Cádiz y también en la A-7 en San Pedro Alcántara, Málaga, en ambos sentidos.

Durante toda la operación especial, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, y pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales.