Los incendios que arrasan España avanzan en León, Zamora, Ourense y Extremadura con desalojos masivos y confinamientos

España ha vivido una noche crítica después de una larga y dura jornada luchando contra el avance de los incendios, que ya han arrasado más de 50.000 hectáreas de monte y aún siguen activos, con varios focos, en distintas comunidades autónomas. La situación más grave se concentra en Castilla y León, donde los fuegos de Molezuelas de la Carballeda–Castrocalbón y Puercas, en la Sierra de la Culebra, han obligado a evacuar a más de 7.800 personas de 34 núcleos urbanos, entre las provincias de León y Zamora. El avance de las llamas, favorecido por las rachas de viento y las tormentas secas, ha puesto a prueba la capacidad de los equipos de extinción desde que prendiesen los primeros frentes.

A pesar de ese despliegue en varias regiones de España para luchar contra el avance de las llamas, no se ha podido evitar que los incendios hayan dejado, por el momento, siete heridos graves, cuatro de ellos en estado crítico, mientras que otros dos permanecen en la UCI, todos ingresados por quemaduras. Las mismas que le costaron la vida al joven de 35 años fallecido el martes en Nogarejas (León), que actuaba por su cuenta y no como integrante del operativo, según ha precisado la Junta de Castilla. Al balance de víctimas de los incendios, se suman los confinamientos y desalojos que se han ordenado tanto en Galicia como en la Comunitat Valenciana. En Ourense, por ejemplo, unas 70 personas no pueden salir de sus casas en la parroquia de Bustelo, Vilardevós, por la cercanía del fuego.

Con este panorama y ante la previsión de que las condiciones meteorológicas empeoren en las próximas horas, el Gobierno ha pedido a la Unión Europea el envío de dos aviones Canadair, con capacidad de 5.500 litros de agua cada uno. "No es que en este momento necesitemos de forma urgente los dos aviones, pero por previsión queremos tenerlos cuanto antes en caso de que sean precisos”, aseguraba anoche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha indicado que la comunidad más afectada, Castilla y León, puede gestionar “razonablemente” la emergencia con sus propios medios, el apoyo del Estado y de otras comunidades, además de los refuerzos europeos solicitados.

Castilla y León, epicentro de la emergencia



Castilla y León se despertará este jueves con 16 incendios activos, seis de ellos con Índice de Gravedad Potencial 2 repartidos entre Zamora, Palencia y León, y otros tres en nivel 1 en esta última provincia. El frente más devastador es el de Molezuelas de la Carballeda–Castrocalbón, que comenzó el domingo en Zamora, presuntamente de forma intencionada, y el lunes saltó a León. Su avance ha obligado a evacuar a 7.859 vecinos de 34 localidades, algunos de los cuales han sido alojados en albergues de La Bañeza y Astorga habilitados por Cruz Roja.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha explicado que este miércoles la provincia de León llegó a registrar hasta 15 incendios, cuatro de ellos en nivel 2 —Molezuelas/Castrocalbón, Llamas de La Cabrera, Anllares del Sil y Yeres— y tres en nivel 1 —Pardesivil, Orallo y Fasgar—. Según el experto forestal Celso Coco, que ha analizado imágenes del sistema satelital europeo Copernicus, el incendio de Molezuelas podría haber calcinado ya unas 37.000 hectáreas. Las llamas siguen fuera de control, favorecidas por el viento cambiante, y han avanzado hacia el noreste hasta alcanzar la comarca leonesa de La Bañeza.

En las últimas horas, los incendios de Yeres —que afectó al Parque y Monumento Natural de Las Médulas— y Llamas de La Cabrera se han unido en un único frente con dos zonas diferenciadas. La estabilización parcial ha permitido que los vecinos de Montes de la Valdueza, Voces y Peñalba de Santiago regresen a sus casas, aunque en esta última localidad deberán permanecer confinados. También se ha ordenado el confinamiento de Pombriego para ejecutar un contrafuego que limite la expansión de las llamas. En Llamas de La Cabrera, los equipos trabajan para evitar que el fuego entre en el valle de Noceda de Cabrera.

Los incendios de Orallo y Fasgar han sufrido complicaciones por las intensas rachas de viento, que han provocado reproducciones virulentas y la propagación a zonas del vecino Principado de Asturias. A partir de este jueves, el operativo asturiano colaborará en la extinción de estos fuegos, iniciados el pasado viernes. En Zamora, preocupa también el incendio de Puercas, en la comarca de Alcañices, activo desde el lunes y con más de una veintena de medios aéreos y terrestres desplegados.

Galicia, confinamientos y cortes en el AVE



Galicia amanece con la Situación 2 activada a nivel provincial en Ourense, lo que permite movilizar con mayor rapidez medios y recursos de todas las administraciones. En la comunidad permanecen activos seis incendios de más de 20 hectáreas, todos en la provincia ourensana: el de Chandrexa de Queixa, con 4.500 hectáreas; Parafita, con 3.000; Maceda, con 1.700; Oímbra, con 3.100; A Mezquita, con 3.000; y Vilardevós, con un centenar. Otros seis focos están estabilizados, entre ellos Ourense-Seixalbo, Maceda-Castro de Escuadro, Vilariño de Conso, Montederramo, Vilardevós-Moialde y Dozón, en Pontevedra. Cuatro más se encuentran controlados en Lugo, Pontevedra y Ourense.

La evolución de las llamas ha obligado a confinar y evacuar localidades enteras. En Monterrei, las órdenes han afectado a Estevesiños, Mixós, Vences y A Pousa. En Vilardevós, la parroquia de Bustelo, con unos 70 habitantes, es la única que sigue confinada. En Viana do Bolo, los 12 vecinos de Vilaseco da Serra ya han podido regresar a sus casas, y en O Canizo, en A Gudiña, la medida se levantó tras varias horas. También han sido desalojados 25 usuarios de una residencia en Chandrexa de Queixa y dos vecinos en Albarellos.

El 112 ha informado de la evacuación de un brigadista por golpe de calor, con síntomas leves, y de daños materiales en varias viviendas. En O Canizo el fuego alcanzó varias casas, mientras que en Guimarei, Monterrei, ardieron una vivienda y una granja. En otras zonas, las llamas afectaron a inmuebles deshabitados.

La emergencia ha provocado cortes en tramos de la A-52 y la N-525, así como la suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid desde las 14.43 horas del miércoles. Según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, las llamas reavivadas impidieron continuar la exploración de la vía, lo que obligó a mantener cerrado el tramo entre A Mezquita y A Gudiña. Adif ha mantenido abiertas las estaciones de Galicia y Madrid-Chamartín para acoger a los pasajeros afectados. Renfe prevé retomar este jueves el servicio “si el incendio está controlado” y ha programado trenes especiales, además de permitir cambios y anulaciones sin coste.

Extremadura, rescate en Cabezabellosa

El incendio de Jarilla (Cáceres) ha obligado a evacuar a los vecinos que permanecían en sus casas en Cabezabellosa, después de que algunos no atendieran la orden de salida dada la pasada madrugada. Un convoy organizado por la Guardia Civil y Protección Civil ha trasladado a 19 personas por una vía habilitada a través de Villar de Plasencia; entre los evacuados, uno ha necesitado camilla y otro oxígeno. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido la colaboración ciudadana y la labor del dispositivo para “salvaguardar la integridad y el bienestar de todos”.

La magnitud del incendio y su proximidad a infraestructuras clave han obligado a cortar la autovía A-66 y la carretera N-630 a la altura del kilómetro 449. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha advertido de que las condiciones meteorológicas cambiarán “radicalmente” a partir de las cuatro de la madrugada, con rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora, lo que podría reactivar y expandir el fuego. “Esto hace que el incendio que conocemos ahora mismo no sea el que conozcamos a partir de las 04.00 o 05.00”, ha señalado, mostrando especial preocupación por Cabezabellosa y por el riesgo de que las llamas avancen hacia la autovía.

Durante la noche se trabaja en todos los frentes con medios terrestres y, a partir de la mañana, se incorporarán los medios aéreos si las condiciones lo permiten. En paralelo, el Plan Infoca ha dado por controlado el incendio que afectaba a un paraje de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla, el tercero en la Sierra Morena sevillana desde el lunes. La situación ha permitido restablecer el tráfico ferroviario entre Sevilla y Extremadura, interrumpido por otro fuego en Guadalcanal. En estas tareas han participado un helicóptero semipesado, un avión ligero, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y una autobomba; sobre el terreno permanece un retén para labores de vigilancia.

Incendios en Valencia y Asturias



En la Comunitat Valenciana, el incendio declarado el miércoles en una zona de difícil acceso de Teresa de Cofrentes ha obligado a desalojar de forma preventiva a unas quince personas de las pedanías de El Canalón y otra próxima a la Rambla Argongeña, así como de varias viviendas diseminadas en Ayora. Según la Conselleria de Emergencias, se trata de segundas residencias y los evacuados ya han regresado a sus domicilios habituales. El fuego, originado por un rayo y con un perímetro “muy disperso e irregular”, se ha visto favorecido por la orografía y por los vientos erráticos provocados por una tormenta. A última hora también se han declarado otros dos incendios en Alpuente y Millares, igualmente causados por rayos.

En Asturias permanecen activos once incendios forestales en siete concejos, según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). De ellos, tres están activos —en Genestoso y Vallado (Cangas del Narcea) y en Lebredo (Coaña)—, dos se encuentran estabilizados y cinco siguen en revisión. En Cangas del Narcea trabajan efectivos de Bomberos del SEPA y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que en Coaña intervienen dotaciones de Barres y Valdés, brigadas forestales y empresas especializadas.