Los incendios en España prenden la llama de la solidaridad: vecinos y desconocidos se movilizan para ayudar

Vecinos de la aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, arrasada por uno de los incendios que afectan a Ourense.

España arde y con ella parte de su memoria natural y rural. Según el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), hay 21 incendios de nivel 2 activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura. El balance es demoledor: más de 33.750 personas evacuadas, cuatro fallecidos y 382.000 hectáreas arrasadas en lo que va de año, el doble que en todo 2024. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) ha catalogado ya ocho megaincendios de sexta generación, capaces de devorar hasta 4.000 hectáreas por hora.

El desastre avanza al compás de la meteorología. En Zamora, un cambio de viento en Porto ha obligado a desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, a las puertas del Lago de Sanabria. En Galicia, los siete incendios aún activos en Ourense han calcinado más de 67.500 hectáreas, incluido el mayor de la historia desde que hay registros: el de Larouco, que amenaza la sierra de O Courel y ha cruzado el Sil hacia Lugo. En Palencia, la evacuación de Villalba fue un éxodo en minutos. “Nunca pensamos que tendríamos que dejar nuestra casa por un incendio forestal. Nos fuimos con lo puesto”, confesaron vecinos desalojados este domingo.

“Todo era un infierno”, relató a EFE Vanesa, de Bendollo (Quiroga), tras una noche en vela en la que fueron los voluntarios quienes lograron frenar el avance de las llamas. “Sentí morir al verla así”, decía entre lágrimas una vecina de San Vicente, en Valdeorras, al contemplar su casa reducida a cenizas. Son voces que retratan la magnitud del desastre: aldeas enteras arrasadas, ganado muerto, carreteras cortadas y familias hacinadas en polideportivos convertidos en refugios improvisados.

Galicia: del dolor al auxilio comunitario

En Galicia, donde el fuego ha dejado los paisajes más negros y el mayor número de hectáreas arrasadas, la solidaridad se ha convertido en un salvavidas emocional y material. Vecinos de Vilamartín de Valdeorras, donde más del 80% del territorio ha ardido, han improvisado comidas comunitarias en las aldeas de San Vicente y Cernego. “No somos familia, pero como si lo fuésemos”, resumía Jaime Fernández. Entre arroz con pollo, fideuá y macarrones con tomate, se sientan juntos quienes han perdido casa y quienes aún conservan la suya, pero no la rutina.

El drama de los animales también ha despertado gestos heroicos. Ganado calcinado, perros heridos, caballos desorientados. En Ourense, la peluquería canina Sua ha ofrecido cuidados gratuitos: baños para limpiar hollín, revisiones de piel, cortes de pelo. “Es nuestra manera de ayudar”, explica Andrea, su dueña.

La solidaridad también se ha digitalizado. Las hermanas Évora y Antea Rodríguez, junto con un joven lucense, han creado una comunidad de WhatsApp que supera los 2.000 miembros y canaliza puntos de recogida, alojamiento y transporte de material. Un informático madrileño les ayudó a levantar la web incendiostiemporeal.es, que cruza datos de la NASA y la DGT con la información ciudadana. “Estamos ante una emergencia y lo importante es ayudar y que eso llegue”, insiste Antea.

El Concello de Cualedro ha habilitado incluso una cuenta bancaria —con el concepto “Aportación solidaria incendios 2025”— para que cualquier ciudadano pueda colaborar. Su alcalde, Luciano Rivero, lo resume con sobriedad: “Toda ayuda, por pequeña que sea, será bienvenida”.

Castilla y León: bocadillos, refugios y mercadillos

La otra gran zona castigada, Castilla y León, vive escenas similares. En Palencia, pueblos como Mantinos o Fresno del Río fueron desalojados con urgencia: ropa en una bolsa, medicinas y la certeza de no saber qué quedaba en pie al volver. “Lo que te pide el cuerpo es quedarte a ayudar, pero no te dejan. Y te vas con miedo, con impotencia”, reconocía Manuel, vecino de Villalba.

En la comarca leonesa de Laciana, la respuesta ha sido inmediata. El burguer Los Molinos, en Villablino, lleva repartidos más de 1.200 bocadillos para brigadistas, vecinos y voluntarios. Las panaderías, carnicerías y fruterías de la zona se han sumado. “Un bocadillo con agua y fruta puede parecer poco, pero es nuestra manera de estar”, explican los propietarios, José Manuel Arias y Nuria Sánchez.

El Apartahotel Portal de León, en Caboalles de Abajo, ha abierto sus puertas gratis a voluntarios y equipos de extinción, ofreciéndoles camas y duchas. Incluso el club de balonmano local reparte café caliente a la UME en el pabellón. Y en Villablino, un mercadillo solidario ha recaudado casi 2.000 euros para ganaderos y juntas vecinales afectadas.

La ola de solidaridad trasciende fronteras y comunidades. En Toledo, la finca agrícola Navarrete ha ofrecido donar y trasladar toneladas de paja para alimentar al ganado de explotaciones arrasadas. “Un viaje de paja no vale nada y nosotros tenemos la maquinaria. Lo importante es que los animales no mueran de hambre”, explica su gerente, David del Castillo.

Desde Portugal, donde también arden decenas de focos, han llegado brigadas y medios en apoyo a España. Y en Madrid se multiplican las colectas de material, ropa y alimentos para enviar a Galicia y Castilla y León.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes se declararán zonas de emergencia de Protección Civil en los territorios afectados. La medida aliviará trámites y desbloqueará ayudas, pero el alivio más inmediato sigue viniendo de abajo: del vecino que comparte generador, del restaurante que abre su despensa, del voluntario que conduce horas para repartir comida o del donante anónimo que ingresa 10 euros en una cuenta municipal.

Entre tanta ceniza, esas pequeñas brasas de humanidad mantienen encendida otra llama: la de la solidaridad.