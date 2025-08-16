Los miles de desalojados en León por el incendio de Molezuelas (Zamora) vuelven a sus casas

La evolución favorable del incendio de Molezuelas de la Carballeda, declarado en Zamora pero que alcanzó a León, ha permitido la vuelta a sus casas de los 2.579 vecinos que estaban desalojados en la provincia leonesa, tras el levantamiento de la evacuación de una quincena de localidades.

En concreto se ha levantado el desalojo en Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalis de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Robledollo de la Valduerna,Torneros de Jamuz, Fresno de la Valduerna, Castrotierra de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Palacios de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Ribas de la Valduerna, Tabuyuelo de Jamuz.

Así, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en León, pueden volver a sus domicilios 2.579 personas, de las más de 3.000 que a última hora de la tarde del viernes seguían evacuadas en toda la provincia a causa de los incendios forestales.

Mientras mejora la situación en Molezuelas, que tampoco tiene ya desalojados en Zamora, se está complicando el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera, por un comportamiento "anómalo" de este último, que está acercando las llamas a Ponferrada, donde algunas de sus pedanías ya han sido desalojadas.

La Subdelegación ha informado de que la Policía Nacional va a proceder al desalojo de Palacios del Compludo, Carracedo de Compludo y Compludo, del Ayuntamiento de Ponferrada.

Esos se unen a los realizados esta pasada madrugada en Espinoso de Compludo (80 personas), San Cristóbal de Valdueza (200 personas) y Manzanedo de Valdueza (50 personas); y a los de última hora de ayer en Montes de Valdueza (11 personas), Peñalba de Santiago (40 personas) y Bouzas (400).

En el resto de la provincia, también se ha decretado el desalojo de Llánaves de la Reina, que se encontraba confinado por el fuego de Barniedo de la Reina, que ayer ya obligó a desalojar Portilla.

Los fuegos mantienen cortadas las carreteras LE-5228 km 5.6 al km15 entre Salas de los Barrios y Bouzas; N-621 km 112 al km 118 entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina; y LE 164 km 15 Yebra a km 21 Llamas de Cabrera Ambos sentidos.

Desde Subdelegación del Gobierno en León se recuerda a la población que es importante extremar la precaución y seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El subdelegado, Héctor Alaiz, ha insistido en que se evite el baño en el embalse de Riaño, ya que los medios aéreos que combaten los incendios forestales necesitan utilizar esas masas de agua. Se recomienda, en su lugar, acudir a áreas fluviales habilitadas para el baño. Asimismo, se pide a la ciudadanía que no acceda a zonas de montaña.