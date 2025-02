Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Badalona, la segunda en 24 horas

Catalan police patrol car, known as Mossos dEsquadra.

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre de 49 años durante la noche de este lunes en un local de Badalona (Barcelona), el segundo crimen ocurrido en esta ciudad en 24 horas.

Los Mossos han explicado este martes en un comunicado que recibieron un aviso sobre las 23:00 horas de que había una persona herida en un local de Badalona. Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos hallaron el cuerpo sin vida de este hombre, con signos de violencia. El crimen se produjo en un local en el que la víctima vivía, ubicado en la calle Iberia, en el barrio de Bufalà.

En declaraciones a TV3, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha apuntado que la víctima estaría maniatada de manos y pies, y que habría sido "gravemente golpeada" en la cabeza.

A raíz de esta muerte violenta, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este crimen. El caso está bajo secreto de actuaciones.

Se trata de la segunda muerte violenta ocurrida en Badalona en apenas 24 horas. El domingo, se produjo también otro crimen en esta localidad barcelonesa en el transcurso de una pelea en un domicilio de Badalona, en la que un hombre de 36 años falleció y otro resultó herido.

La primera de estas muertes violentas, según las hipótesis policiales, estaría relacionada con un enfrentamiento entre bandas rivales vinculadas al tráfico de drogas.

"No es un problema de inseguridad"

Albiol ha señalado que las dos muertes han sido "bastante agresivas y violentas" y que la de este lunes "podría estar relacionada con el tráfico de drogas".

No obstante, insiste en que no hay motivo para que la población esté preocupada: "Esto no es un problema de inseguridad, porque al final, cuando a alguien lo asesinan dentro de su domicilio, no es un problema de inseguridad. Son hechos excepcionales porque se producen en unas circunstancias que no son habituales".

Por otro lado, también ha pedido al Gobierno cambiar las leyes contra los multirreincidentes: "Lo que no puede ser es que a una persona que han detenido 15, 20, 8, 40 veces, esté en la calle".