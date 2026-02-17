Antonio Banderas anuncia su apoyo económico a la investigación contra el cáncer de páncreas de Mariano Barbacid 

El pasado 27 de enero, un equipo de investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderados por el científico Mariano Barbacid anunciaron que por primera vez habían logrado eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones utilizando una triple terapia.

Sin embargo, el investigador anunció que necesitaba financiación para comenzar los ensayos clínicos y las investigaciones en humanos. "Hacen falta 30 millones de euros para empezar y determinar si en fase 1 merece la pena seguir", señaló el investigador. "Es un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno impresionante", añadió.

"Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes y cuanto antes mejor. Por eso necesito tu ayuda. Junto con la Fundación Cris Contra el Cáncer estamos recaudando fondos para llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos", explicó él mismo en la campaña.

Por ello, la Fundación CRIS contra el cáncer inició una recaudación de fondos para poder llevar a cabo la investigación, que ha logrado el objetivo inicial de 3,5 millones de euros para poder dar los primeros pasos.

Para ayudar a que Barbacid cumpla su objetivo, numerosos rostros conocidos han manifestado su apoyo público y han compartido la ayuda económica que van a darle. Uno de ellos ha sido Antonio Banderas, a través de su Fundación Lágrimas y Favores.

"Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales", ha escrito el actor malagueño en su publicación en X. "Hay que ayudar y lo vamos a hacer. La fundación que presido, la Fundación Lágrimas y Favores aportará su granito de arena", ha detallado.

Qué hace la Fundación Lágrimas y Favores de Antonio Banderas

Esta fundación, que preside Antonio Banderas, pertenece a la Hermandad Sacramental de las Reales Cofradías Fusionadas, a la que pertenece la imagen María Santísima de Lágrimas y Favores, cofradía con la que el actor guarda especial vinculación. Fue fundada en 2010 en Málaga y, desde entonces, se ha popularizado en la ciudad por su labor social y ciudadana.

Cuenta con un programa de becas junto con la Universidad de Málaga para ofrecer ayuda económica a estudiantes, ayuda a enfermos terminales con un acuerdo con la Fundación Cudeca y también cuenta con una rama de apoyo a través de Cáritas parroquial. Según su web, "ni un euro recaudado por esta institución se destina al enriquecimiento de patrimonio ni a otros gastos de funcionamiento de la Cofradía".