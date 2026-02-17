Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antonio Banderas anuncia su apoyo económico a la investigación contra el cáncer de páncreas de Mariano Barbacid
Salud
Salud

Antonio Banderas anuncia su apoyo económico a la investigación contra el cáncer de páncreas de Mariano Barbacid 

"Hay que ayudar y lo vamos a hacer", ha anunciado el actor malagueño.

Marina Prats
Marina Prats
Antonio Banderas en la presentación de Godspell el pasado 22 de enero.
Antonio Banderas en la presentación de Godspell el pasado 22 de enero.Getty Images

El pasado 27 de enero, un equipo de investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderados por el científico Mariano Barbacid anunciaron que por primera vez habían logrado eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones utilizando una triple terapia.

Sin embargo, el investigador anunció que necesitaba financiación para comenzar los ensayos clínicos y las investigaciones en humanos. "Hacen falta 30 millones de euros para empezar y determinar si en fase 1 merece la pena seguir", señaló el investigador. "Es un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno impresionante", añadió.

"Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes y cuanto antes mejor. Por eso necesito tu ayuda. Junto con la Fundación Cris Contra el Cáncer estamos recaudando fondos para llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos", explicó él mismo en la campaña.

Por ello, la Fundación CRIS contra el cáncer inició una recaudación de fondos para poder llevar a cabo la investigación, que ha logrado el objetivo inicial de 3,5 millones de euros para poder dar los primeros pasos. 

Para ayudar a que Barbacid cumpla su objetivo, numerosos rostros conocidos han manifestado su apoyo público y han compartido la ayuda económica que van a darle. Uno de ellos ha sido Antonio Banderas, a través de su Fundación Lágrimas y Favores.

"Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales", ha escrito el actor malagueño en su publicación en X. "Hay que ayudar y lo vamos a hacer. La fundación que presido, la Fundación Lágrimas y Favores aportará su granito de arena", ha detallado.

Qué hace la Fundación Lágrimas y Favores de Antonio Banderas

Esta fundación, que preside Antonio Banderas, pertenece a la Hermandad Sacramental de las Reales Cofradías Fusionadas, a la que pertenece la imagen María Santísima de Lágrimas y Favores, cofradía con la que el actor guarda especial vinculación. Fue fundada en 2010 en Málaga y, desde entonces, se ha popularizado en la ciudad por su labor social y ciudadana.

Cuenta con un programa de becas junto con la Universidad de Málaga para ofrecer ayuda económica a estudiantes, ayuda a enfermos terminales con un acuerdo con la Fundación Cudeca y también cuenta con una rama de apoyo a través de Cáritas parroquial. Según su web, "ni un euro recaudado por esta institución se destina al enriquecimiento de patrimonio ni a otros gastos de funcionamiento de la Cofradía".

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO