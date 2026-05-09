Luke, agricultor de cuarta generación: "La gente sigue pensando que los granjeros somos ricos y nunca ve un granjero pobre, pero tienes aquí a uno ahora"

Un agricultor de Cambridgeshire, en Inglaterra, que se quedó con 12 toneladas de patatas después de que se cancelara un pedido comercial con poca antelación, esperaba sacar "algo bueno de lo malo". Así que Luke Abblitt, que cultiva patatas, remolacha azucarera y cebada en su granja de la localidad de Daintree, en la ciudad inglesa de Ramsey, había preparado 540 sacos de patatas para entregarlos a una freiduría de pescado y patatas fritas.

Sin embargo, el pedido fue cancelado con poca antelación, dejándolo con mercancía ya empaquetada y próxima al final de su vida útil. Este agricultor ha relatado los problemas a los que se enfrentan estos profesionales en su día a día, según ha publicado la BBC.

Abblitt asegura: "Ya he perdido dinero con ellos, así que bien podría sacar algo bueno de lo malo y donarlos a bancos de alimentos". Este agricultor de cuarta generación dice que "no ha sido un buen año para las patatas" y que existen "numerosos factores que contribuyen a ello", entre ellos los problemas de exceso de oferta en Europa.

Abblitt creció en una granja y lleva 12 años dedicándose a este oficio. Dice que la actividad comercial derivada de los pedidos grandes ha disminuido desde diciembre, y que el pedido cancelado era solo el segundo que había recibido en cinco meses.

Aunque contaba con "mucho apoyo" de la comunidad local, asegura que la presión sobre el sector agrícola iba en aumento. "En general, la agricultura, en estos momentos, no es un sector brillante", afirma. "La gente sigue pensando que todos los agricultores son ricos; nunca se ve a un agricultor pobre, pero sin duda estás viendo a uno ahora mismo."

"Soy arrendatario agrícola. Es una vida dura en estos momentos, y cada vez lo es más. Y a veces, cuando estoy acostado por la noche, pienso que podría ser la última generación de agricultores de mi familia", explica el granjero.

A principios de este año, Abblitt comenzó a aceptar pedidos a través de las redes sociales y a entregar la cosecha a domicilio en las localidades cercanas de Peterborough, Huntingdon y Fenland. "Trabajo en un radio de 16 kilómetros alrededor de mi granja y tengo cientos de clientes. Vendo patatas Sagitta de 25 kg, 12,5 kg y 5 kg", explica.

Abblitt, también es conocido como "Farmer Luke" en Instagram (@downondaintrifarm) en sus redes y dice que ha recibido una "respuesta positiva" de los bancos de alimentos y las organizaciones benéficas, a las que ha donado toneladas de patatas. "Estoy intentando donarlo a una organización benéfica legítima porque he recibido llamadas de personas que quieren obtenerlo gratis de mí, y luego van a intentar sacar provecho económico de ello", relata.

"Estamos recibiendo varios correos electrónicos de diferentes organizaciones benéficas, así que es gratificante poder ayudar a tanta gente. Por lo menos esto te hace sentir bien saber que estás marcando la diferencia", asegura.