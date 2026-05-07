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Luz Rodríguez, catedrática de la UCLM, sobre cómo los algoritmos discriminan a las mujeres en las promociones laborales: "Con estos datos de entrenamiento ascenderán los varones"
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Luz Rodríguez, catedrática de la UCLM, sobre cómo los algoritmos discriminan a las mujeres en las promociones laborales: "Con estos datos de entrenamiento ascenderán los varones"

“Esto se llama, si lo hiciera una persona, discriminación indirecta”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una reunión de trabajo, entre dos hombres y una mujer, con una presentación de fondo.
Un jefe evaluando a dos empleados de su empresa: un hombre y una mujer.Getty Images

En cada vez más empresas, la inteligencia artificial ya no se limita a organizar tareas o agilizar procesos, sino que ahora empieza a colarse en decisiones que marcan la vida laboral de las personas. Desde quién pasa a la siguiente fase en una entrevista hasta quién logra un ascenso, los algoritmos están ganando peso en ámbitos donde antes decidían miradas humanas, con consecuencias que no siempre son tan neutrales como parecen.

En este contexto, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luz Rodríguez, advierte que esa aparente objetividad puede ser engañosa. Según explica, los algoritmos no solo analizan datos, sino que aprenden de ellos, y si esos datos reflejan desigualdades previas, el resultado puede ser un sistema que continúe dicha discriminación, especialmente hacia las mujeres.

En una entrevista con Cadena SER, la jurista defendió que la tecnología aplicada al trabajo no es neutral y que, si se alimenta de datos sesgados, puede acabar reforzando desigualdades ya existentes. Luz explicó que, si una empresa decide medir la “responsabilidad” o el “compromiso” a partir de variables como las horas extraordinarias, las bajas o los permisos de maternidad, paternidad y conciliación de los últimos años, el algoritmo tenderá a premiar a quienes menos han interrumpido su carrera por cuidados.

La clave está en la transparencia

En la práctica, estos factores suelen favorecer por norma general a los hombres. “Con estos datos de entrenamiento del algoritmo ascenderán los varones”, sentencia la experta. ¿Por qué ocurre esto? “Porque son los que hacen más horas extraordinarias, los que hacen menos permisos de conciliación y los que piden menos horas para cuidar de la familia. Esto se llama, si lo hiciera una persona, discriminación indirecta”, añade.

El problema es que cuando ese sesgo lo introduce una máquina resulta mucho menos visible y, por tanto, más difícil de detectar y corregir. Lejos de eliminar la discriminación, el algoritmo puede amplificarla al aplicarla de forma sistemática y a gran escala, sin cuestionar los criterios en los que se basa. De ahí la importancia de revisar qué datos se utilizan y exigir transparencia en este tipo de decisiones.

A su vez, sostiene que esta lógica también puede darse en procesos de selección automatizados, por ejemplo cuando un sistema descarta currículums por palabras asociadas a embarazo o conciliación, un filtro que penaliza sobre todo a las mujeres. De este modo, se reproducen desigualdades que ya existen fuera del entorno digital sin que nadie llegue a cuestionarlas.

Luz, que ya ha investigado los riesgos de la inteligencia artificial para la igualdad de género en el trabajo, insiste en que la clave está en la transparencia: saber qué datos se usan, para qué se usan y quién responde cuando el sistema falla. En su intervención resume que el problema no es que una máquina decida más rápido, sino que una máquina puede aprender a discriminar con una eficacia mucho mayor que una persona. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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