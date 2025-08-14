Luz verde del país vecino de España para crear el avión más grande del mundo y su misión también será titánica

Luz verde para fabricar el que será el avión más grande del mundo. El WindRunner se construirá en Puglia (Italia) y estará diseñado para transportar cargar sobredimensionadas como turbinas eólicas. Además, será capaz de manejar palas de 104 metros y 72 toneladas de peso, destinadas a parques eólicos terrestres de nuevo diseño.

Según publica el medio italiano Energy Green, el diseño proviene de una compañía estadounidense fundada en 2016, y su investigador, Mark Lundstrom, asegura que las palas más largas capturan más viento y reducen más los costos de producción de energía que otras fuentes, incluidos parques fotovoltaicos, nucleares y eólicos.

De acuerdo a la información difundida, esta aeronave se pretende construir en la planta italiana de Grottaglie, hasta el momento en crisis por la caída de pedidos de Boeing. La cadena de suministro incluye piezas de Leonardo (fuselaje), Magnaghi Aerospace (bogies), Aernnova en España (alas), así como de empresas holandesas y británicas.

De este modo, la compañía se centra en construir cinco aviones al año a partir de 2029, para un total de 120 unidades operativas para 2030. Un objetivo competente, puesto que la aeronave mide 8 metros de largos, tiene una envergadura de 80 metros y un alcance de vuelo de 2.000 kilómetros.

Tal y como reza el digital, el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Empresa de Italia, que ha firmado un memorándum como parte de la ZEE (Zona Económica Especial). Se esperan al menos 2.500 empleos directos.

Por último, los primeros vuelos comerciales del WindRunner se dirigirán al norte de África y Asia, áreas donde la inversión en energía renovable está aumentando