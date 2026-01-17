Marcos, exingeniero y panadero, rompe con la tradición del sector: "No quieres ser esclavo de las masas ni de un horario de noche"

Ser panadero no significa ser esclavo de unos horarios y de unos tiempos de cocción: hay otras alternativas. Así lo explica Marcos, un exingeniero que quiso emprender su futuro en crear una panadería, pero partiendo de un concepto innovador.

Tal y como el mismo cuenta en el perfil de Youtube de Spiga Divulga, que acumula más de 8.000 suscriptores, al quedarse sin empleo decidió comenzar la aventura. Su empresa, bautizada como Paneme, es un micro obrador en la ciudad de Tarragona que solo abre dos horas por la tarde, de martes a viernes, con el objetivo de "no ser esclavo de la masa y vivir bien el pan". Lo vende todo.

"En 2024 me quede sin trabajo. Me gustaban las redes, pero nunca me había atraído la idea de emprender", explica él mismo durante la entrevista, que ha alcanzado casi 1.000 Me Gusta. "La idea inicial era trabajar yo solo, de 16.00 a 18.00 de martes a miércoles, porque el lunes se hace la producción del martes. Siempre trabajamos con 18 horas de fragmentación para que el producto sea más digestivo". Él tenía claro su objetivo: calidad de vida y tener un producto de calidad.

Su producto, también es innovador, "panes con fermentación de 18 horas para mejor digestibilidad y sabor". Además, la carta es corta y rotativa "para generar escasez inteligente". Todos los pedidos se pueden hacer también a través de internet.

Marcos tiene un mensaje para todos aquellos que llevan años dedicándose al pan y buscan un cambio. "Me han llamado muchos panaderos tradicionales que dicen que quieren aprender lo que hago", relata. "Ha merecido la pena tirarse a la piscina, pero si quieres más en algo tienes que apostar mucho". "Hay que invertir mucho dinero en materias primas de calidad, huevos, leche, mantequilla...". "Invertir para recolectar".

Todo su proyecto comenzó en agosto De aquí a un año, espera verse "generando más, con menos faena". "Tengo pensado abrir en otros sitios de la ciudad replicando el mismo modelo de negocio".

"Soñar a lo grande"

"Nadie sabe como yo las noches que me acosté mirando mi local desde la cama, sabiendo que iba a ser mío, y que iba a montar un obrador", así explica Marcos su experiencia en su perfil de Instagram. "No creía demasiado en las casualidades, y ahora menos. En lo que creo es en soñar a lo grande, en trabajar a diario por ello, en proyectar y sobre todo, en confiar", explica, claramente emocionado.

Estos son, tal como él mismo relata, los momentos que han marcado su trayectoria.