Mari Carmen se fue a un pueblo para pagar el alquiler: "¿Si soy de clase media? Hace 3 o 4 años te hubiera dicho que sí"

Irse de la ciudad por no poder pagar la casa. Este grave problema vital lo han vivido y lo viven demasiadas personas pese a tener trabajo. Una de ellas es Mari Carmen, una mujer que decidió marcharse a un pueblo para poder pagar el alquiler.

Mari Carmen explica a Espejo Público (Antena 3) su historia. Hoy por hoy ella es "clase media tirando a baja" dada la circunstancia de su hogar, donde de tres personas viviendo "trabajo yo sola".

Esta mujer de mediana edad no duda en admitir que si le hubieran preguntado si ella es clase media hace 3 o 4 años "hubiese dicho clase media, sí", por lo que siente que ha "bajado" de nivel de vida.

Pero qué es clase media, toca preguntarse. La última estadística del Instituto Nacional de Estadística establece que el sueldo medio en España ronda los 28.000 euros brutos anuales. Suponiendo que sea una nómina con 14 pagas (12 mensuales y 2 extras, junio y diciembre), sería un salario medio de 2.000 euros brutos al mes. Esto, traducido al neto, a lo que de verdad se cobra, rondaría los 1.600 euros al mes, dependiendo del grado de retenciones de cada cual.

Ajena a estas medias y preguntado por los periodistas de Espejo Público, Mari Carmen asume con resignación que mientras los sueldos están "cada vez más bajos", el coste de la vida no deja de subir y "la compra está cada vez más alta", como principal elemento sensible de la inflación sentida en los últimos años.

Tal es la situación que su particular cuesta de final de mes llega mucho antes. "A mediados de mes notamos ya que estamos asfixiados", admite mientras hace la compra en un supermercado low cost, donde su testimonio se entrelaza con el de otros ciudadanos anónimos que ya tampoco se consideran clase media.