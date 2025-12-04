María González, coordinadora pediátrica, avisa que la vacunación de la gripe es prioritaria para niños con estas enfermedades

Mujer usa su mano para controlar la temperatura de su hijo. La niña tiene gripe y se siente enferma.

Con la llegada del frío y del invierno llegan también los temidos virus respiratorios, los resfriados y las gripes. Para prevenir estas infecciones, expertos como la coordinadora de urgencias, María González, quien ha realizado una entrevista con EFE, la vacuna es clave, especialmente para los niños con ciertas enfermedades, como la diabetes, asma o aquellas que son crónicas.

Uno de los consejos que ofrece en este sentido es estar atentos a cualquier síntoma que puedan indicarnos que pueden encontrarse mal, como la fiebre persistente o la falta de apetito. Y es que, tal y como recuerda la misma, los niños se encuentran más expuestos a contagiarse al estar en contacto directo con otros niños.

De hecho, según datos del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), correspondientes a la semana 47 del año, las tasas de incidencia por grupos de edad muestra que los más afectados son ellos, concretamente los de entre uno y cuatro años. Además, tal y como explica la experta, la gripe en los niños puede causar complicaciones como neumonía o otitis.

También es importante mantener algunas medidas de higiene básicas (y enseñarlas a los más pequeños), como lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, cubrirse con las manos al estornudar, no compartir objetos personales, no tocarse la cara y limpiar de forma regular las superficies de muebles, tiradores y otros objetos. En caso de presentar algún síntoma, se aconseja no mantener contacto con otras personas para no contagiarles.

40,1 casos por cada 100.000 habitantes

Por primera vez en este año, en España, de la semana del 17 al 23 de noviembre, según informa EuropaPress, se ha superado el umbral epidémico tras registrar 40,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un incremento de más del 13% respecto a la semana previa.

Respecto a la tasa de síndrome gripal, esta se encuentra por encima de las dos últimas temporadas en las mismas fechas, pues en 2024 había 14,2 casos por cada 100.000 habitantes (la mitad que ahora) mientras que en 2023 había 21,3%.