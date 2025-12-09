Mario, joven español en Australia: "Gano más o menos 2.000 euros semanales y todo el día estoy sentado"

Australia es uno de los destinos predilectos para los jóvenes que quieren ganar un buen dinero en el extranjero. De acuerdo a datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, a 1 de enero de 2023, alrededor de 24.000 ciudadanos españoles estaba viviendo en este país de Oceanía, una cifra que presumiblemente ha ido creciendo con el paso de los años.

Uno de ellos es Mario. Este español lleva 6 años residiendo en Australia, donde ha ejercido profesiones de diversos tipos: desde conductor de Uber pasando por cleaning y en la obra. No obstante, resalta que con los que más dinero se puede llegar a hacer es con los empleos de temporada: "Yo he hecho la de la uva, el algodón y la del grano. Esta última es probablemente en la que menos trabajas", explica en su cuenta de Tiktok, @legawave.

"Llevo 10 horas trabajadas y 10 días seguidos sin descanso, estoy cansado, lejos de casa, pero se me pasa al saber que me pagan 60 euros la hora", comienza afirmando en una de sus publicaciones en la red social china, para después añadir que "he ganado lo que viene siendo 2.000 euros semanales y estoy todo el día sentado", asevera.

A la hora de describir su empleo en la temporada del grano, sostiene que "te pagan por estar en medio de la nada, mayoritariamente bajo el sol, y tragando algo de polvo". Haciendo cálculos, Mario afirma que llegó a embolsarse en la pasada campaña unos 15.000 dólares australianos, que al cambio vienen a ser más de 8.000 euros.

En sus vídeos, donde ofrece todo tipo de información sobre su experiencia y las empresas con las que ha contactado en Australia para conseguir todos los empleos temporales, Mario anima a los jóvenes españoles a venir y probar la experiencia: "Aquellos jóvenes que no sepan que hacer, no tengan vocación pero quieran dinero y puedan permitirse ahorrar", subraya, a lo que añade: "Merece la pena gastar un mes y medio de tu vida por 15.000 dólares australianos".