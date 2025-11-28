Miguelón, joven español en Australia: "He ahorrado 12.600 euros: dos semanas trabajando y dos de descanso"

Las malas condiciones salariales existentes en la mayoría de sectores productivos en España están empujando a un importante número de jóvenes a mudarse fuera de nuestras fronteras para tratar de obtener trabajos mejor pagados.

Miguelón es un ejemplo de ello. El joven ha decidido irse a trabajar a una mina ubicada en Australia con el objetivo de vivir más desahogado económicamente y lograr ahorrar dinero.

A través de un vídeo en su cuenta en la red social TikTok, Miguelón ha contado que "he trabajado unos seis meses en la mina. Yo hacía turnos de dos semanas y dos semanas, es decir, dos semanas trabajando y dos de descanso. Por tanto, seis meses son como tres trabajando y tres de descanso".

Ese trabajo en la mina le ha permitido a la cuenta bancaria del joven poder llegar a las cinco cifras. "En el banco he ahorrado un total de 21.700 dólares australianos y tengo otros 750 en la fianza de esta casa. El total son unos 22.450 dólares australianos, que al cambio a euros son 12.600 euros", ha detallado.

No obstante, Miguelón, pese a haber ahorrado esos 12.600 euros, no se ha privado de absolutamente nada en cuanto a ocio durante su estancia en Australia. "En esos seis meses que estuve trabajando en las minas, fui una semana de vacaciones a Fiji, dos semanas y media de vacaciones a Indonesia, he hecho viajes por carretera por la costa este de Australia en dos ocasiones, he surfeado con ballenas, he buceado con tiburones en varias ocasiones y he sobrevolado en avioneta la Gran Barrera de Coral", ha contado.

Y eso no es todo. El joven también ha destacado que "he comprado la última cámara GoPro del mercado con accesorios, la Nintendo Switch con varios juegos, equipo de buceo, varias tablas de surf… por no contar toda la ropa, caprichos y veces que he salido de fiesta o he ido a comer fuera".

Por lo tanto, Miguelón ha conseguido ahorrar una cantidad considerable de dinero pese a que ha gastado una parte importante de su salario en los mencionados objetos, viajes y experiencias.