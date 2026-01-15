Mark, un británico afincado en nuestro país: "España ya no es la España barata"

Eso de que España es un chollo para los ingleses parece que es historia. Mark, el británico que está detrás del canal Tapas Guy, lo ha dejado claro en el último análisis que ha subido a su canal de Youtube respecto a cómo está el patio en la Costa del Sol. El tema ha traído cola después de que un vecino de Benidorm, John, soltara una verdad en un comentario que ha escocido: los supermercados en España ya están más caros que en Reino Unido.

La cosa parece haberse puesto tan complicada que algunos de los británicos que residen en la Costa del Sol han empezado a hacer algo que si nos lo cuentan hace unos años, nos habría parecido de locos: comprarse champú y cajas de té en Londres o Manchester para no arruinarse aquí. Y ojo, no lo hacen por capricho o porque echen de menos sus marcas, sino por supervivencia. "Cosas tan normales como la pasta de dientes, el champú o los cosméticos nos los traemos de casa", explica John en el vídeo.

Lo que antes era un hueco en la maleta para traerse algún capricho británico ahora se ha convertido en una logística de ahorro. John cuenta que cuando comparas los básicos, esos que no faltan en ninguna casa como la leche, los huevos, la mantequilla o el café, los precios en las estanterías de los supermercados españoles se han disparado tanto que ya han adelantado por la derecha a las de los súper británicos. Para él, ir pasar por la caja de uno en España se ha convertido, directamente, en un "atraco".

Aviso a navegantes

Después de analizar este y otros testimonios que le llegan a su canal de Youtube, Mark no se ha cortado un pelo a la hora de lanzar una conclusión: "España ya no es aquella España barata". Es una frase que duele a quienes todavía ven nuestro país como ese retiro donde te regalan las cañas y vives con cuatro duros, pero Mark es realista. Aunque, todo hay que decirlo, este británico afincado aquí, admite que todavía puedes "hacer trampas" y salvar el mes si te alejas de las zonas en las que hay más guiris y te mimetizas con la población local, pero reconoce que el subidón de precios ha dejado a muchos con la cara a cuadros.

Al final, lo que está pasando ahora es que la caprichosa realidad le está dando un bofetón a las expectativas que tienen mucho. Por eso Mark se ve obligado a avisar a todos los que estén pensando en mudarse al Mediterráneo y que tengan en la cabeza una imagen de hace diez años, pues ya pueden borrarla: "España puede seguir siendo más barata, pero solo si vives como un local y pasas de los precios para turistas". El mensaje está claro: eso de que el ahorro venía de serie nada más aterrizar en Alicante o Málaga se acabó. Ahora, si quieres llegar a fin de mes, hay que mirar el céntimo tanto o más que en Reino Unido.