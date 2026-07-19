Martina vive con su pareja en una casa de la montaña italiana con 300 escalones y sin gas: "Soy capaz de estar tres semanas seguidas sin bajar ni una vez"

La vida de Martina no es una vida para cualquiera. Vive junto a su pareja en una casa de montaña ubicada en la región italiana de Liguria. Para acceder a la vivienda hay que subir nada más y nada menos que 300 escalones.

En cuanto a gastos de suministros, únicamente pagan la factura del agua, ya que no tienen gas. Pese a ello, la pareja está más que habituada a vivir en su casa y apenas necesitan bajar al pueblo.

Más allá de contar con un inmueble, en la parcela también tienen un huerto y una zona con animales. Ambos son amantes de la naturaleza, por lo que están viviendo lo que para ellos es una vida de ensueño. "Queríamos simplemente vivir en el campo, en medio de la vegetación, disfrutando de la naturaleza", ha destacado Martina durante un reportaje en el canal de YouTube Bernardo Cumbo.

La mujer, además, ha expresado que una de las principales ventajas de vivir en la montaña es la tranquilidad, no estar ahogado por la rutina del día a día de las ciudades. "Aquí no tienes prisa y, sobre todo, no tienes ninguna obligación de hacer nada. Estás más relajado", ha asegurado.

Pese a estar casi aislados, Martina ha resaltado que "prácticamente nunca vamos al supermercado, excepto en casos extremos. Soy vegetariana, no como carne, así que obviamente uso todas las verduras del huerto y los huevos que ponen las gallinas".

Pequeñas empresas les suministran arroz, pasta y legumbres

En cuanto al resto de alimentos básicos, la mujer ha explicado que "afortunadamente hemos encontrado pequeñas empresas para que nos suministren pasta, arroz, legumbres… todo lo que necesitamos".

Al tenerlo casi todo al alcance de la mano, Martina ha subrayado que "prácticamente nunca salgo de aquí. Soy capaz de estar tres semanas seguidas sin bajar ni una vez (…) Obviamente voy a ver a mis amigos, a veces voy a la esteticista, pero las cosas que la gente hace todos los días, yo las hago una vez al mes".