Ni juegos ni cumpleaños: la 'diversión tipo 2' no es agradable en el momento, sino profundamente satisfactoria después, según los terapeutas

No toda la diversión deja una sonrisa inmediata. Hay experiencias que, mientras se viven, ponen a prueba la paciencia, el esfuerzo o la resistencia y hacen preguntarse por qué uno decidió embarcarse en ellas. Sin embargo, es precisamente al mirar atrás cuando realmente se convierten en recuerdos imborrables y dejan una satisfacción mucho más profunda que muchos planes pensados únicamente para pasarlo bien.

A este fenómeno los especialistas lo denominan ‘diversión tipo 2’, un concepto que describe aquellas actividades que no resultan especialmente agradables mientras se realizan, pero que, una vez superadas, generan una profunda sensación de logro y bienestar. Psicólogos y terapeutas coinciden en que este tipo de experiencias, ya sean físicas, intelectuales o creativas, no solo fortalecen la autoestima y la resiliencia, sino que también ayudan a afrontar mejor la incomodidad y los desafíos del día a día.

El término, popularizado en el ámbito de las actividades al aire libre y difundido recientemente por la instructora de supervivencia Jessie Krebs, describe aquellas experiencias que exigen esfuerzo, incomodidad o incluso frustración en el momento. Una ruta de senderismo exigente, correr una media maratón, aprender un idioma o completar un proyecto complicado son algunos ejemplos de este tipo de satisfacción.

No se debe glorificar el sufrimiento

Desde actividades al aire libre hasta retos cotidianos, la ‘diversión tipo 2’ se caracteriza porque el esfuerzo acaba pesando menos que la satisfacción de haberlas superado. “Creo que aproximadamente la mitad de las historias que cuenta mucha gente son historias de ese tipo, cuando todo salió mal”, explica Jessie a HuffPost, aludiendo a esos recuerdos que, pese a las dificultades del momento, terminan convirtiéndose en las anécdotas.

Por otro lado, la terapeuta Rebecca Moravec asegura que este tipo de experiencias fortalece la resiliencia porque obliga a salir de la zona de confort. “Es una sensación de logro, y creo que nuestro cerebro y nuestra capacidad de resistencia realmente necesitan desafíos como ese”, cuenta. Aunque el cerebro tiende a buscar seguridad y comodidad, enfrentarse a pequeños retos ayuda a desarrollar una mayor confianza y refuerza la autoestima cuando se superan.

Los especialistas también destacan que la ‘diversión tipo 2’ mejora la tolerancia a la incomodidad, una habilidad especialmente valiosa en una sociedad donde cada vez es más fácil evitar el esfuerzo gracias a la tecnología y los servicios inmediatos. Afrontar pequeños desafíos de forma voluntaria entrena la paciencia, favorece la regulación emocional y hace que las dificultades cotidianas resulten más llevaderas.

Eso sí, los expertos aclaran que la ‘diversión tipo 2’ no consiste en glorificar el sufrimiento. La clave está en elegir retos que tengan un significado personal y que supongan un desafío manejable, no una situación de peligro o un estrés excesivo. La sensación de satisfacción realmente aparece cuando la dificultad está equilibrada con las capacidades de cada persona y existe libertad para decidir afrontarla.