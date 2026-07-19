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Luca, 12 años, inventa un hormigón que absorbe el agua a partir de su alfombrilla de baño y gana un premio de jóvenes inventores: "Era como una esponja y quise saber de qué estaba hecha"
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Luca, 12 años, inventa un hormigón que absorbe el agua a partir de su alfombrilla de baño y gana un premio de jóvenes inventores: "Era como una esponja y quise saber de qué estaba hecha"

“Me encantó descubrir qué materiales marcaban la mayor diferencia”, concluye.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una foto de archivo de una mujer echando agua a una acera de hormigón y otra superpuesta de una esponja
Una mujer echando agua a una acera de hormigón.Getty Images

La curiosidad, la creatividad y las ganas de encontrar soluciones a problemas cotidianos no entienden de edad. Cada vez son más los jóvenes que demuestran que una simple pregunta puede convertirse en una idea capaz de mejorar la vida de muchas personas. Es el caso de Luca Durham, un niño de 12 años que, inspirado por un objeto tan cotidiano como una alfombrilla de baño, ha desarrollado un innovador material.

Su invento, un hormigón capaz de absorber el agua de lluvia y mejorar el drenaje de las calles, le ha valido el Premio Lemelson al Joven Inventor, un reconocimiento que distingue cada año a estudiantes con proyectos capaces de dar respuesta a problemas reales de sus comunidades. La idea surgió después de que Luca observara cómo una fuerte tormenta inundaba la entrada de la casa de un vecino, una escena que le llevó a preguntarse si sería posible crear un pavimento que, en lugar de acumular el agua, la absorbiera.

Lejos de conformarse con la idea del hormigón poroso tradicional, Luca investigó sus limitaciones y descubrió que, aunque permite el paso del agua, suele perder resistencia con el tiempo y puede obstruirse con facilidad. "Tal vez habría una manera de hacer que se pudiera absorber el agua en lugar de inundar la calle", se planteó en palabras recogidas por Society for Science. Esa pregunta fue el punto de partida de su invento.

Un éxito a base de prueba y error

La inspiración apareció en el lugar más inesperado: el baño de su casa. “Un día, después de ducharme, pisé mi alfombrilla de baño de piedra y noté la rapidez con la que absorbía el agua de mis pies”, cuenta Luca. “Era como una esponja, y quise saber de qué estaba hecha. Descubrí que era de tierra de diatomeas, que proviene de diminutas algas fosilizadas”, explica el joven inventor.

A partir de entonces, Luca comenzó a experimentar con distintas mezclas de cemento y materiales sostenibles. Probó con conchas marinas trituradas, carbón vegetal, grava y tierra de diatomeas para comprobar cuál ofrecía el mejor equilibrio entre resistencia, drenaje y absorción. Tras numerosos ensayos, concluyó que la combinación más eficaz era un compuesto formado por un 70% de cemento con grava y un 30% de tierra de diatomeas.

Algunas de las primeras pruebas fallaron por utilizar proporciones incorrectas o por la dificultad de conseguir que los materiales reciclados tuvieran un tamaño uniforme. Sin embargo, el joven asegura que esos errores le enseñaron a no rendirse. “Me encantó ver la ciencia en acción y descubrir qué materiales marcaban la mayor diferencia”, concluye Luca, que ya sueña con seguir perfeccionando su invento para contribuir a construir ciudades más sostenibles y preparadas frente a las inundaciones.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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