Ni una marca ni una talla concreta: misterioso ladrón de chanclas de una piscina que ya suma 100 pares y nadie sabe si es persona, animal o un reto adolescente

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, las piscinas locales se llenan de vecinos para darse un refrescante chapuzón. Pero las alarmas han saltado en Alemania con un caso asombroso que ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Según publica Focus Online, en una popular piscina municipal de ese país, más de un centenar de pares de chanclas han desaparecido desde que llegó la época estival directamente del borde de la piscina.

Tal y como adelante un socorrista en unas declaraciones en el medio de comunicación, el ladrón anónimo no sigue un patrón claro. "Se pueden ver muchos robos de modelos diferentes, de muchas tallas distintas. Eso fue lo que notamos, que realmente no había una marca preferida, sino que había un poco de todo".

Los bañistas que frecuentan el lugar público no pueden ocultar su sorpresa. "Es una locura", dice, por su parte, un bañista consultado por el medio de comunicación. Incluso Melitta Ferenczy, que ocasionalmente trabaja en la caja de la piscina exterior, fue víctima de estos curiosos ladrones de zapatos de playa. "No lo entiendo, a mí también me parece un poco asqueroso. No me pondría las zapatillas de otro", dice.

Diversidad de teorías

El curioso caso se ha hecho viral en los medios de comunicación del país, y múltiples teorías rondan entre la opinión pública: desde animales ladrones a una prueba de atrevimiento de jóvenes. Uno de los visitantes, también en declaraciones al periódico, asegura que ahora guarda sus zapatos por precaución cuando se encuentra en el lugar.

"Por supuesto, siempre es difícil vigilar todas las zapatillas en toda la piscina, por supuesto. Solo tenemos éxito en cierta medida, porque nuestro enfoque principal es, por supuesto, los bañistas, para que no les pase nada durante los baños", asergura el socorrista que ha organizado "patrullas de zapatillas" para proteger a los bañistas.