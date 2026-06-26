Las casas más remotas del mundo: 11 refugios privados en plena naturaleza

Vista aérea de un lago en un parque y casas frente a la playa con la Roca Pontal en el océano en Río de Janeiro.

Dormir sin escuchar coches, despertarse con el sonido del viento o contemplar un paisaje sin rastro de edificios son experiencias que todavía pueden vivirse en algunos lugares del planeta. Aunque cada vez quedan menos rincones completamente aislados, todavía existen viviendas situadas en parajes donde la naturaleza es la auténtica protagonista.

Una recopilación de once casas repartidas por diferentes países reúne algunos de los refugios más remotos del mundo. Se encuentran en islas casi deshabitadas, pequeñas aldeas de montaña, bosques y regiones alejadas de las grandes ciudades, ofreciendo una combinación de privacidad y paisajes difíciles de igualar.

Uno de los ejemplos más conocidos está en Islandia. En la isla de Elliðaey se levanta una pequeña casa blanca que, con el paso de los años, se ha hecho famosa en redes sociales hasta ser bautizada como “la casa más solitaria del mundo”. Sin embargo, no se trata de una residencia particular, sino de un refugio de caza construido en los años cincuenta por una asociación de cazadores.

También en el norte de Europa destaca el pequeño pueblo de Gásadalur, en las Islas Feroe. Rodeado por montañas y junto a la espectacular cascada de Mulafossur, este enclave permaneció durante décadas prácticamente aislado del resto de la isla, lo que ha permitido conservar un paisaje natural casi intacto.

En Marruecos, las viviendas de Ouarzazate muestran otra forma de adaptarse al entorno. Construidas con barro, tierra apisonada, ladrillos y madera, estas edificaciones aprovechan materiales tradicionales capaces de soportar las altas temperaturas del desierto. Muy cerca se encuentra Aït Benhaddou, uno de los pueblos fortificados más conocidos del país y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La naturaleza salvaje también marca el paisaje de Alaska. Allí, una vivienda situada entre un bosque de coníferas y al pie de una montaña refleja la inmensidad del estado más grande de Estados Unidos, conocido por sus enormes espacios naturales y su baja densidad de población.

En Islandia vuelve a aparecer otro de estos rincones con Arnarstapi, un pequeño pueblo de la península de Snæfellsnes donde una casa de tejado rojo destaca entre acantilados, campos volcánicos y el océano.

Portugal aporta uno de los edificios más curiosos de la lista: la Casa do Penedo, en las montañas de Fafe. Construida entre cuatro enormes bloques de granito, durante años muchos pensaron que las fotografías que circulaban por internet eran falsas. Sin embargo, la vivienda existe y se ha convertido en una de las construcciones más llamativas del país.

La selección, realizada por la revista alemana AD, también incluye entre sus propuestas un bungalow ubicado en un lugar apartado del Himalaya de Garhwal, en el estado indio de Uttarakhand, rodeado de montañas y naturaleza.