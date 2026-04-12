Más de 1.700 turistas británicos han enfermado en los últimos años durante sus vacaciones en Cabo Verde: ahora van a demandar a la agencia de viajes

Alerta a los británicos que viajen a Cabo Verde. Más de 1.700 personas se han sumado a una demanda colectiva a la compañía de viajes Tui por enfermar durante sus vacaciones al archipiélago. Los abogados de las familias, consultados por la BBC, alertan de que al menos ocho británicos han fallecido tras pasar por las islas y contraer una infección gastrointestinal. En febrero, las autoridades sanitarias de Reino Unido ya lanzaron una alerta.

Tal y como reza la publicación, desde Tui investigan las denuncias y han declarado estar "profundamente consternados por los informes de las trágicas pérdidas". No obstante, afirman, en un comunicado consultado por el medio de comunicación que "aún no tenía acceso al informe completo sobre la salud en Cabo Verde, que permanece inédito".

"En todos mis años dedicándome a esto, no he visto un caso de esta magnitud y, lamentablemente, tantas personas que hayan fallecido como consecuencia de estas enfermedades", asegura Jatinder Paul, abogado encargado del caso.

Además, agrega que "estamos llevando adelante todas nuestras demandas contra Tui. Tenían la responsabilidad de llevar a nuestros clientes de vacaciones organizadas, las cuales no debían causarles ninguna enfermedad. Desafortunadamente, ocurrió todo lo contrario", agrega.

Un centenar de casos

En la información recogida por el diario, el bufete de abogados denuncia que sus clientes habían contraído enfermedades gastrointestinales como E. coli, salmonela y shigella, así como infecciones parasitarias como cryptosporidium. Además, en febrero, una investigación de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, reveló que desde octubre de 2025 se habían notificado 112 casos de shigelosis y 43 de salmonelosis relacionados con viajes a Cabo Verde.

Los abogados afirman haber recopilado pruebas de problemas en algunos hoteles del país. Estas imagenes muestran lo que parece ser "comida poco cocinada, bufés rodeados de moscas y moho en las habitaciones". Anteriormente, los abogados afirmaron que seis británicos habían fallecido tras pasar sus vacaciones en Cabo Verde desde enero de 2023, pero ahora creen que han muerto ocho personas.

Tui declara en su comunicado que no podía comentar casos individuales, pero que "la salud y la seguridad de los clientes son siempre nuestra máxima prioridad". "Hemos establecido procedimientos para ayudar a cualquier cliente que se sienta indispuesto durante sus vacaciones, incluyendo el acceso a la atención médica adecuada y la asistencia en el destino", culmina.